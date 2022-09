Reklama

Autostrada A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem jest już w ostatniej fazie budowy. To ostatni z pięciu etapów budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Drogowcy położyli już betonową nawierzchnię w kierunku Katowic, a kolejne prace będą polegać na uszczelnianiu nacięć dylatacyjnych w betonie oraz naniesieniu oznakowania poziomego.

Jednak zanim to nastąpi, beton musi uzyskać pełną twardość, co potrwa około miesiąca. Równolegle do prac na obiektach inżynieryjnych będzie układana nawierzchnia bitumiczna, a w pasie rozdziału rozpocznie się montaż barier energochłonnych.

Dopiero po zamontowaniu oznakowania pionowego obie jezdnie zostaną udostępnione w pełnym przekroju – po trzy pasy ruchu w obu kierunkach.

Autostrada A1 Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, kiedy otwarcie?

GDDKiA przewiduje, że pierwsi kierowcy pojawią się na 24-kilometrowym odcinku A1 jeszcze przed końcem tego roku. Zanim to nastąpi, GDDKiA udostępni dwa odcinki nowej jezdni. Pierwszy to fragment od Piotrkowa Trybunalskiego do Woli Krzysztoporskiej o długości 7 km. Drugi to prawie kilometrowy odcinek na wysokości węzła Kamieńsk.

Autostrada A1 Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, do kiedy ograniczenie prędkości?

Do czasu ukończenia budowy kierowcy będą mogli poruszać się na całym odcinku z prędkością do 100 km/h. Dopiero wiosną 2023 r. limit prędkości zostanie podwyższony do 140 km/h.

Na tę chwilę kierowcy mogą już korzystać z pełnej szerokości jezdni w obu kierunkach na odcinkach:

Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe,

Kamieńsk – Częstochowa Północ.

Już niebawem na odcinku Kamieńsk – Radomsko znikną ograniczenia prędkości (do 100 km/h). Kierowcy w końcu będą mogli mocniej wcisnąć pedał gazu i korzystać w pełni z możliwości jazdy po trasie szybkiego ruchu.

Autostrada A1, przebudowa 81 km za 3,5 mld zł

Prace drogowe związane z przebudową prawie 81 km istniejącego odcinka autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz drogi krajowej nr 1 (DK1) od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy będą kosztować ponad 2,8 mld zł.

Cały projekt oszacowano na ok. 3,5 mld zł, ale prawie połowę (ok. 1,7 mld zł) dofinansowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.