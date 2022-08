Reklama

Autostrada A18, a konkretnie jej południowa nitka biegnąca od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice (woj. dolnośląskie) jest cały czas w budowie. Najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad napawają optymizmem.

Według najnowszego raportu z postępu robót, postęp ogólny na całej trasie wynosi 98,58 proc. Same roboty drogowe są już zrealizowane na poziomie 81,52 proc., a roboty mostowe w 98,44 proc. To bardzo dobry prognostyk, który potwierdza, że drogowcy uwijają się z pracą, a całej inwestycji nie grozi opóźnienie. Lada moment zakończy się remont jednego z czterech odcinków trasy A18. To oznacza, że kierowcy jadący z Niemiec poczują się jak w cywilizowanym kraju.

Autostrada A18, cztery odcinki inwestycji, daty realizacji

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni A18 została wydana w 2011 roku, ale musiała przeleżeć w teczce kilka dobrych lat, zanim Minister Infrastruktury w sierpniu 2018 roku uruchomił finansowanie i tym samym umożliwił rozpoczęcie procedur przetargowych dla przebudowy tego odcinka drogi. Inwestycję podzielono na cztery odcinki.

Pierwszy odcinek inwestycji biegnie od granicy państwa i kończy się dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia W sumie liczy 11,6 km, a wartość inwestycji wyliczono na ostatni kwartał 2023 roku.

Drugi odcinek zaczyna się za węzłem Żary Zachód w kierunku Wrocławia, a kończy prawie cztery kilometry przed węzłem Iłowa. Ma długość 21,90 km, a koszt budowy wyniesie 254,1 mln zł. Prace w tym miejscu zostaną zakończone już za kilka tygodni - we wrześniu 2022 roku.

Trzeci odcinek zaczyna się od czwartego kilometra za węzłem Iłowy i ciągnie do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Jego łączna długość to 16,24 km, a koszt przebudowy oszacowano na 175,1 mln zł. Otwarcie zaplanowano w październiku 2023 roku.

Czwarty odcinek biegnie od granicy województw do węzła Golnice na długości 21,53 km. Umowa na realizację zakłada zakończenie prac w październiku 2023 roku. Natomiast całość inwestycji wyniesie 258,7 mln zł.

Autostrada A18, drugi odcinek będzie gotowy już we wrześniu 2022 r.

Wszystkie cztery odcinki od granicy państwa w Olszynie aż do węzła Golnice w województwie dolnośląskim są cały czas w etapie realizacji. Dobrą wiadomością dla kierowców jest planowane oddanie do użytku drugiego odcinka znajdującego się między Żarami a Iłową. GDDKiA podaje nawet konkretny termin – 14 września 2022 roku. Zatem pozostało niewiele ponad miesiąc do tego wydarzenia. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca dotrzyma obiecanego terminu

Autostrada A18, termin realizacji całej trasy w ostatnim kwartale 2023 roku

Świeżo wyremontowaną trasą A18 w kierunku Wrocławia będzie można pojechać w całości dopiero pod koniec 2023 roku. Kierowcy będą mogli skorzystać z całego odcinka o długości 71,33 km. Trasa A18 wchodzi w skład III transeuropejskiego drogowego korytarza transportowego. Łączy Ukrainę, Słowację i południową część Polski z Dreznem i Berlinem. W Olszynie łączy się z niemiecką autostradą A15, a na węźle Krzyżowa jest połączona z autostradą A4.

Autostrada A18 czyli polska droga hańby, "patatajka" i "najdłuższe schody Europy"

Północna jezdnia autostrady A18 została dostosowana do parametrów autostrady w latach 2004-2007, w ramach pierwszego etapu budowy autostrady A18. Natomiast jej południowa nitka została zbudowana z betonowych płyt w latach 30. XX wieku przez Niemców. Stanowiła ona część planowanej siatki autostrad, które miały łączyć Berlin i Wrocław jako autostrada Rzeszy nr 9 (Reichsautobahn 9).

Południowy odcinek trasy A18 od granicy z Niemcami w Olszynie (woj. lubuskie) aż do Golnic (woj. dolnośląskie) był przez lata nazywany "najdłuższymi schodami Europy", "patatajką", a nawet "zemstą Hitlera". Wszystko z powodu popękanych kilkudziesięcioletnich betonowych płyt, które powodowały podskakiwanie samochodu podczas jazdy.