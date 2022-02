Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Saber Strike 22 potrwają na terenie Polski do 26 marca 2022 r. W tym okresie na drogach będzie można spotkać przemieszczające się kolumny wojskowe.

– Najczęściej pojazdy biorące udział w ćwiczeniach poruszać się będą w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu – przestrzega GDDKiA.

Nowe ograniczenia prędkości i wojsko w 11 województwach

Żołnierze przejadą przez 11 województw. Stąd kierowcy powinni spodziewać się czasowych ograniczeń prędkości sygnalizowanych m.in. poprzez mobilne (ledowe) tablice zmiennej treści. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63.

Wojsko na drodze, nie wjeżdżaj przed transporter

– Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów – radzi GDDKiA.

Pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Transportery opancerzone czy ciężarówki to ogromna masa w ruchu, przez co ich droga hamowania jest znacznie dłuższa. – Sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne – przestrzegają drogowcy.

Nowe znaki MLC tylko dla wojskowych

GDDKiA zamontowała też specjalne znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia, klasy MLC (Military Load Classification W1 - W7), które mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów. Skala MLC różni się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce. Znaki zamontowano na drogach krajowych w 11 województwach, m.in. w dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one znaczenia.