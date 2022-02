Ferrari 488 Pista rozbite na obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Piłą. Ze zdjęć, które wykonali strażacy można wnioskować, że samochód nadaje się już tylko do kasacji. Co poszło nie tak?

Reklama

– Z nieznanych powodów kierowca pojazdu marki Ferrari stracił panowanie nad prowadzonym samochodem i uderzył w bariery ochronne. Kierowcy nic się nie stało – poinformowali strażacy OSP Wyrzysk.

Ferrari 488 Pista, co to za samochód i jaka cena?

Reklama

Ferrari 488 to następca modelu 485 Italia. Auto napędza centralnie umieszczona jednostka 3.9 V8 biturbo o mocy 670 KM. Ta konstrukcja została uznana za najlepszy silnik świata (nagroda "International Engine of the Year Award" przyznał zespół 65 ekspertów). Auto od zera do 100 km/h przyspiesza w 3 sekundy. Prędkość maksymalna - 325 km/h.

W wersji 488 Pista do opanowania jest już 720 KM i 770 Nm! Ferrari podkreśla, że zamontowany w tym modelu silnik V8 jest najmocniejszy w historii firmy. Sprint od zera do 100 km/h trwa ledwie 2,8 s. Z jednego litra pojemności jednostka wytwarza 185 KM. To samochód, który za sprawą zastosowanej techniki przenosi doznania ze świata motosportu na drogi publiczne. Cena przekracza 1,3 mln zł.