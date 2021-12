W Janowie Lubelskim otwarto cztery odcinki drogi ekspresowej S19 o łącznej długości ok. 47 km oraz nadano drodze ekspresowej S19 nazwę "Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".

Prezes PiS podkreślił, że jego brat miał jednolity życiorys, bez wpadek; był człowiekiem dobrym, życzliwym i pomocnym. - Pomagał innym, gdy tylko mógł. Był bardzo dobrym prawnikiem i pomógł bardzo wielu ludziom, dzięki swoim możliwościom - dodał.

Via Carpatia im. Lecha Kaczyńskiego

Oświadczył, że nadanie drodze ekspresowej S19 nazwy "Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego" to uczczenie "dobrego człowieka".

Zdaniem prezesa PiS drodze nadano imię Lecha Kaczyńskiego z trzech powodów.

Jak tłumaczył, pod koniec lat 80. w Polsce: Pewna część elit komunistycznych i pewna część elit solidarnościowych umówiły się na powołanie ustroju, który będzie z jednej strony odrzuceniem PRL-u, ale z drugiej strony będzie jego kontynuacją. Ta umowa wzbudziła sprzeciw znacznej części społeczeństwa, ale także znacznej części solidarnościowych elit, a także innych grup społecznych, eksponowanych, które jednak takiego ustroju nie chciały. Chciały po prostu polskiej demokracji, ustroju, który całkowicie odrzuca komunizm - mówił Kaczyński.

- Jeśli ta linia uzyskała w pewnym momencie racjonalny kształt (...) i zaczęła odnosić sukcesy, to nie mogło się to stać bez Lecha Kaczyńskiego: nie powstałoby Porozumienie Centrum, pierwsza partia autentycznie antykomunistyczna i jednocześnie racjonalna. To doprowadziło do pierwszej próby zmiany - to był rząd Jana Olszewskiego - podkreślił.

Następnie - mówił prezes PiS - Lech Kaczyński "stworzył dynamikę, która pozwoliła zbudować nową partię, która była pełną kontynuacją Porozumienia Centrum". "Dalej, ta formacja korzystała z tego, że potrafił zostać prezydentem Warszawy i w Warszawie bardzo wiele zmienić" - dodał.

- Potrafił wygrać wybory prezydenckie, to otworzyło nam drogę do władzy, tej lat 2005-2007. I chociaż znów nie trwało to długo i musieliśmy zawierać bardzo trudne koalicje, to jednak wiele w Polsce się zmieniło. Pokazaliśmy, że można rządzić inaczej - mówił Kaczyński.

Wskazywał, że "dziś istnieje wielki plan na przeszło 600 mld euro, żeby z Międzymorza stworzyć pewną całość i ta droga jest elementem tego całego planu, dlatego powinna ona nosić imię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego".

Via Carpatia połączy cztery województwa

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu szlak będzie miał prawie 170 km długości.

Dzięki realizacji S19 Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową z Lublinem, Białymstokiem i Warszawą (poprzez S17).