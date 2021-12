Do wypadku doszło ok. godz. 6.20. Jak informował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, na S11 między węzłami Koninko i Gądki doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych, z których dwa zapaliły się. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba.

Jak poinformowała policja, kierowca i pasażerowie jednego z aut, które brało udział w wypadku, uciekli zaraz po zdarzeniu. – Policjanci z Kórnika szybko namierzyli mężczyznę, który kierował samochodem. Zatrzymali go niedaleko, w domu. Jak już wiadomo, jest mocno pijany – podał rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Policja podała, że kierowca miał prawie 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Po wypadku początkowo droga była całkowicie zablokowana. Obecnie przywrócony został już ruch w kierunku Poznania. W stronę Środy Wlkp. przejazd możliwy jest nadal tylko jednym pasem.