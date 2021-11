e-TOLL od 1 grudnia staje się jedynym systemem do płatności za przejazd autostradą A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica. Kierowcy samochodów osobowych od dziś myto na państwowych odcinkach mogą opłacać na trzy sposoby: kupując e-bilet autostradowy lub korzystać z aplikacji e-TOLL PL bądź urządzeń lokalizacyjnych dopuszczonych przez Krajową Administrację Skarbową.

Przedstawiciele KAS przekonują, że to koniec stania w korkach przed szlabanami. Jednak nie ma róży bez kolców…

e-Toll i autostrada: bilet czy aplikacja?

Zakup e-biletu autostradowego nie wymaga rejestracji w systemie e-TOLL i kupowania urządzeń pokładowych. e-bilet można nabyć na stacji paliw (Orlen, Lotos) lub elektronicznie przez rządową aplikację e-TOLL (albo aplikację zatwierdzoną przez KAS np. Autopay czy Spark). W obu przypadkach wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego, daty i godziny rozpoczęcia przejazdu autostradą, planowanej do pokonania trasy (miejsce wjazdu i zjazdu z autostrady). Co istotne, e-bilet autostradowy można kupić z 60-dniowym wyprzedzeniem; bilet jest ważny 48 godzin od wskazanej daty. Niewykorzystany można zwrócić; zmiana trasy i opuszczenie autostrady wcześniej nie uprawnia do zwrotu pieniędzy. Gdzie pojawia się problem? Kierowcy korzystający z tej formy opłaty muszą trzymać się podanej przy zakupie trasy. Podróż płatnym odcinkiem dłuższa niż zadeklarowana będzie ścigana przez KAS.

Drugi sposób to rejestracja w systemie e-TOLL, a następnie zainstalowanie i uruchomienie bezpłatnej aplikacji e-TOLL PL. Przy tym rozwiązaniu trzeba pamiętać o włączeniu naliczania opłaty przed wjazdem na płatny odcinek autostrady i wyłączeniu przy wyjeździe. Aplikacja musi być aktywna w czasie przejazdu (telefon musi być włączony, mieć dostęp do internetu i GPS dla lokalizacji). Kłopot równy mandatowi może pojawić się w przypadku przerwy w działaniu aplikacji (zanik sygnału lub rozładowanie telefonu).

Trzecim rozwiązaniem może być zakup i instalacja zatwierdzonego przez KAS urządzenia lokalizacyjnego OBU (On Board Unit) lub ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny). Taki sprzęt automatycznie przesyła dane od systemu płatności.

Nowe kamery i radiowozy - od 1 grudnia zmasowane kontrole

Egzekwowaniem opłat od 1 grudnia pełną parą zajmą się 102 nowoczesne radiowozy KAS i ITD oraz zupełnie nowe kamery zamontowane na bramownicach.

Samochody służb kontrolnych zbudowano na bazie nieoznakowanych Fordów Focus (auta KAS) i oznakowanych modeli Transit Custom (ITD). Radiowozy są wyposażone w kamery (boczne, przód, tył) i czujniki wbudowane w "koguta" na dachu (moduły Enforcement Bar), a dzięki systemowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR/OCR (Automatic Number Plate Recognition/Optical Character Recognition) współpracującemu z urządzeniami zainstalowanymi w autach możliwe jest kontrolowanie w czasie rzeczywistym czy uiszczono opłatę elektroniczną za korzystanie z dróg.

Skuteczność sprzętu jest określana na poziomie powyżej 98 proc. Do tego rozwiązanie umożliwia kontrolę nocą, w dodatku zarówno statyczną (auto zaparkowane przy trasie) jak i dynamiczną – odczyt tablic rejestracyjnych nawet do prędkości 250 km/h. Zestaw kamer w trakcie jazdy potrafi kontrolować pasy ruchu po obu stronach przemieszczającego się radiowozu.

– Enforcement Bar umożliwia funkcjonariuszom natychmiastową weryfikację numerów rejestracyjnych mijanych pojazdów, zaparkowanych lub będących w ruchu oraz klasyfikację pojazdów wg gabarytów. Zebrane dane są przesyłane do bazy i porównywane z listą pojazdów, które mają opłacony przejazd. To rozwiązanie wyklucza konieczność ustawiania się w kolejkach na bramkach i znacznie ułatwi oraz usprawni podróżowanie po Polsce – powiedział Michał Żuchora z Vitronic Machine Vision Polska.

Nowe kamery nad autostradą sprawdzą opłaty

Krajowa Administracja Skarbowa przewiduje też budowę i uruchomienie 19 nowych punktów kontrolnych (bramownic) nad płatnymi drogami w Polsce. Do nowego systemu e-Toll zostanie również dostosowana istniejącą dotychczas infrastruktura – w 21 miejscach ręcznego poboru opłat na odcinkach autostrad A2 i A4 pojawią się nowe kamery i sensory do sprawdzania uczciwości kierowców.

Nowy system na bramownicach nad drogami płatnymi odczytuje numery rejestracyjne, tablice ADR i klasyfikuje pojazdy bez względu na porę dnia czy pogodę.

– Jeden punkt kontrolny może obsługiwać wiele pasów ruchu w obu kierunkach jednocześnie. Bardzo skuteczna technologia wykrywania i identyfikacji pozwala na kontrolowanie nawet przy dużych prędkościach i natężeniu pojazdów, a także podczas zmiany pasów ruchu, w nocy czy we mgle – wskazał Żuchora.

500 zł mandatu nie tylko za brak opłaty

Za brak opłaty w przypadku aut osobowych grozi mandat 500 zł płatny w ciągu 14 dni. Kwota takiej opłaty dodatkowej spadnie do 400 zł, jeśli zapłacimy do 7 dni. Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu. Kara nie jest pobierana, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem, zostanie wniesiona opłata za przejazd.

Mandat 500 zł można też dostać za:

przejazd pojazdem, którego tablice są zakryte (ciągle jeszcze zdarzają się kierowcy korzystający z bagażników rowerowych bez trzeciej tablicy) lub który ma z przodu auta znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic lub którego tablice rejestracyjne są umieszczone w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

przejazd pasem dedykowanym dla użytkowników systemu e-TOLL bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniającego przekazywanie danych geolokalizacyjnych (gdy nie wniesiono opłaty lub aplikacja zawiodła);

brak wystarczających do opłaty przejazdu środków na koncie - jeśli kierowca zarejestrowany w systemie e-Toll rozlicza się w przedpłatą.

Kierowcy ciężarówek za podobne przewinienia muszą liczyć się z karą sięgającą 1500 zł.

Do tego w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego lub policję, że wnoszący opłatę:

nie uiścił opłaty za poprzednie przejazdy autostradą lub jej odcinkiem oraz

ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa,

Kontrolujący pobiera kaucję w wysokości opłaty dodatkowej za każdy z tych przejazdów.

– Opłata dodatkowa nie jest pobierana jeżeli na kierowcę została nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego za przejazd autostradą płatną lub jej odcinkiem bez ważnego biletu autostradowego lub bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia pokładowego, aplikacji mobilnej lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL. Wnoszący opłatę ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Szefa KAS w przypadku nałożenia opłaty dodatkowej. Wniesienie sprzeciwu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej – wyjaśnia KAS.