Odprawy na polsko-białoruskich przejściach w Koroszczynie i w Terespolu odbywają się w obu kierunkach na bieżąco - podała lubelska Izba Administracji Skarbowej,

– W godzinach wieczornych w poniedziałek również nie zauważyliśmy zwiększonego ruchu ani na towarowym przejściu granicznym dla ciężarówek w Koroszczynie, ani na przejściu dla samochodów osobowych i autokarów w Terespolu – powiedział rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Natomiast na polsko-ukraińskim przejściu towarowym w Hrebennem jest niewielka kolejka pojazdów. Szacunkowy czas oczekiwania na wjazd do Polski oraz na wyjazd z kraju wynosi jedną godzinę. Natomiast w Dorohusku na przejściu granicznym z Ukrainą w kolejce na wjazd do naszego kraju stoi ok. 100 pojazdów. Ciężarówki czekają ok. 5 godzin. Zaś na kierunku wywozowym z Polski odprawy odbywają się na bieżąco.

Przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu zamknięte jest do odwołania od godz. 7 we wtorek, ruch został tam zawieszony w obu kierunkach. - Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko - białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy - podała SG w komunikacie.