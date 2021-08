Rolnicy zablokują drogi, a protesty odbędą się w kilkunastu miejscach w całej Polsce. – Zaczynamy nasze strajkowe 48 godzin – ogłosili przedstawiciele AgroUnii.

We wtorek 24 sierpnia blokady zorganizowano w woj. kujawsko-pomorskim, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Wielkopolsce. Druga odsłona została zapowiedziana na 25 sierpnia – w środę blokady odbędą się na Mazowszu, Podkarpaciu, a także w woj.: łódzkim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim.

Protesty rolników - gdzie zablokują drogi?

Kujawsko-pomorskie:

Kołaczkowo DK5, E261 (wtorek 24 sierpnia, blokada od 8.00 przez 24 godziny);

Brodnica, rondo przy Bosmanie, skrzyżowanie DK15 (środa 25 sierpnia, blokada od 9.00 do 20.00);

Lubelskie:

Radzyń Podlaski, na wysokości skrzyżowania DK19 z drogą DK63 w kierunku Sławatycz (wtorek 24 sierpnia, blokada od 8.00 przez 48 godzin)

Wólka Zastawska, droga nr 76 (wtorek 24 sierpnia, blokada od 8.00 przez 48 godzin)

Małopolskie:

Wawrzeńczyce - 322 kilometr drogi nr 79, przejazd traktorów (wtorek 24 sierpnia, blokada od 8.00 przez 24 godziny);

DK 94, Brzesko, Bochnia, Targowisko - przejazd traktorów (wtorek 24 sierpnia, blokada od 8.00 przez 24 godziny);

Wielkopolskie:

Nowe Miasto nad Wartą, droga nr 11 (wtorek 24 sierpnia, blokada od 9.00 przez 48 godzin);

Droga krajową nr 25 Kalisz-Ostrów, miejscowość Ociąż - przejazd traktorów (środa 25 sierpnia, blokada od 9.00 przez 48 godzin);

pow. Kępiński, miejscowość Rzetnia, DK11 - przejazd traktorów (środa 25 sierpnia, blokada od 9.00 przez 24 godziny);

gmina Ujście, powiat pilski, droga krajowa nr 11 - przejazd traktorów z Ujścia do Piły (środa 25 sierpnia, blokada od 12.00)

Mazowieckie:

Kuznocin k. Sochaczewa, skrzyżowanie DK50 i DK 92 (wtorek 24 sierpnia, blokada od 10.00 przez 24 godziny)

Kozietuły, zakład przetwórczy (9.00-10.00) i blokada DK50 na wys. Czaplinka (środa 25 sierpnia, blokada od 9.00 przez 24 godziny)

Gdzie blokady dróg i jakie objazdy?

Podkarpackie - blokady i objazdy:

Rzeszów, droga DK97 - Aleja Żołnierzy I Armii WP na odcinku między rondem Pobitno a rondem Jacka Kuronia (włącznie z rondami) - (wtorek 24 sierpnia, blokada od 10.00 przez 24 godziny).

To oznacza, że rolnicy mają zablokować dwa newralgiczne ronda w stolicy Podkarpacia. Jedno z nich stanowi wjazd do Rzeszowa od strony Łańcuta, a drugie rondo jest elementem wjazdu do miasta z autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 od wschodu - przez węzeł Rzeszów Wschód.

Policja przygotowała objazdy dla samochodów ciężarowych. Od strony Przemyśla w kierunku Barwinka i w przeciwną stronę - autostradą A4 do węzła Rzeszów Zachód i drogą S19. Od strony Krakowa w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94 w Świlczy wjazd na S19 do węzła Rzeszów Zachód i dalej autostradą A4 do węzła Łańcut. Od strony Sokołowa Młp. w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - droga S19 do węzła Rzeszów Wschód i dalej autostradą A4 do węzła Łańcut. Od strony Radomia w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 9 do węzła Rzeszów Północ i dalej autostradą A4 do węzła Łańcut.

Objazdy dla aut osobowych wyznaczono - od strony Łańcuta w kierunku Sokołowa Młp., Głogowa Młp. i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94 do Krasnego, następnie drogą powiatową 1393R przez Krasne do ul. Hr. Alfreda Potockiego, Ks. Jana Sączka do ul. Rzecha.

Od strony Łańcuta w kierunku Tyczyna i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94 do Krasnego, następnie drogą powiatową 1396R w kierunku Malawy do ul. Słocińskiej, Św. Rocha do Chmielnika lub ul. Wieniawskiego, ul. Robotniczą do ul. Sikorskiego.

Od strony Łańcuta w kierunku Boguchwały, Sędziszowa Młp. i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94, ul. Lwowską, następnie ul. Leszka Czarnego, ul. Niemierskiego do ul. Armii Krajowej.

Od centrum miasta w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - ul. Lwowską, ul. Rejtana, ul. Niepodległości, ul. Niemierskiego do ul. Leszka Czarnego

Łódzkie - blokada i objazdy:

Srock, rynek (wtorek 24 sierpnia, blokada od 9.00 przez 48 godzin). Blokada będzie obejmowała ponad 2-kilometrowy odcinek trasy.

Policja wyznaczyła objazdy. Jadący drogą S8 od strony Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy, podróżując w kierunku Łodzi powinni zjechać z węzła Piotrków Trybunalski Wschód na drogę wojewódzką 716 (do Łodzi i Brzezin). Alternatywą jest dotarcie do węzła Piotrków Trybunalski Południe (A1/DK74j), zawrócenie na węźle i kontynuacja podróży autostradą A1. Z kolei jadący w kierunku Katowic z węzła Piotrków Trybunalski Wschód powinni kierować się na drogę krajową 91 lub autostradę A1.

Dla jadących z Łodzi i Gdańska do Piotrkowa Trybunalskiego zalecana jest tylko autostrada A1. Z węzła Tuszyn nie zjeżdżamy na drogę krajową 12/91. Dojeżdżamy do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tam wjeżdżamy do miasta, analogicznie w przeciwnym kierunku, nie kierujemy się na drogę krajową 12/91, tylko wyjeżdżamy z miasta bezpośrednio na autostradę A1.

W ocenie GDDKiA przejazd na kierunkach: Łódź/Gdańsk – Katowice (A1), Warszawa – Katowice (S8-A1) i Katowice Warszawa (A1-S8) powinien odbywać się bez przeszkód.