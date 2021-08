Skok przez rondo w Nowej Soli – wideo pod tym tytułem pojawiło się w sieci. Na nagraniu widać, że kierowca Mercedesa nawet nie zwolnił przed wjazdem na skrzyżowanie. Auto z impetem uderzyło w nasyp, wzbiło się w powietrze po czym wypadło z drogi.

Policja poinformowała, że kierowca dostał mandat i punkty karne za kolizję; zatrzymano mu także dowód rejestracyjny auta. Na tym jednak nie koniec jego kłopotów. Po analizie materiału wideo z monitoringu sprawą zajmie się prokurator, który sprawdzi czy "kierowca-lotnik" nie stworzył zagrożenia w ruchu lądowym. Stąd kwalifikacja czynu może ulec zmianie.

Skok przez rondo w Nowej Soli - wideo dowodem w sprawie

Skok samochodem przez rondo - nowy sport Polaków?

Nagranie Suzuki Swift przelatującego nad rondem w miejscowości Rąbień na przedmieściach Łodzi wiosną 2020 roku obiegło całą Polskę. Do tego film cieszył się także dużą popularnością na całym świecie. 41-letni kierowca przeżył wypadek. W ciężkim stanie przewieziono go do szpitala. Podczas zdarzenia miał 2,8 promila alkoholu w organizmie.

Jadąc z dużą szybkością 41-latek wpadł na wysoki betonowy krawężnik oddzielający rondo od nawierzchni i przeleciał nad rondem. Po 64 metrach w powietrzu wylądował na terenie pobliskiego kościoła.

Wyrok za lot nad rondem - kierowca Suzuki poddał się karze

Prokuratura postawiła kierowcy Suzuki dwa zarzuty: kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Groziło mu za to do 8 lat więzienia.

Mężczyzna, po uprzedniej konsultacji z adwokatem, zaproponował dla siebie karę:

rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata,

5-letni zakaz prowadzenia pojazdów,

wpłata 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd przystał na propozycję kierowcy.