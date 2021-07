Ulewy w Małopolsce najwięcej zniszczeń spowodowały na ternie powiatu myślenickiego. W niektórych rejonach spadło do 100 litrów wody na metr kwadratowy, co doprowadziło do wezbrania rzek.

W wielu miejscach na drogi lokalne i powiatowe woda naniosła muł, rumosz skalny i błoto. W Głogoczowie z zalanych domów ewakuowano mieszkańców. Także w Głogoczowie została zalana droga krajowa nr 7 czyli popularna Zakopianka.

– Utrudnienie na dk 7 odcinek Kraków – Myślenice, m. Głogoczów km 685+000 (woj. małopolskie). W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych powstało zastoisko wodne. Droga została zablokowana – poinformował dyżurny ruchu Generalnej Dyrekcji Krajowych i Autostrad.

Zakopianka zalana

Zakopianka przez trzy godziny w tym miejscu była zupełnie zablokowana. W Krzyszkowicach zostały uszkodzone co najmniej trzy mosty. Zalana została oczyszczalnia ścieków.

Według najnowszych prognoz sytuacja meteorologicznych w Małopolsce w dalszym ciągu może być niebezpieczna. Na południu województwa spodziewany jest opad miejscami nawet 100 l/m2.

Zdjęcia z drona dają obraz kataklizmu...

Zakopianka zalana - WIDEO

W sieci pojawiło się także nagranie z sytuacji na Zakopiance. Autorowi wideo najwidoczniej udzieliły się dramatyczne widoki, dlatego uwaga na niecenzuralne słownictwo...