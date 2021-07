Jazda pod prąd to najwidoczniej pięta achillesowa polskich kierowców. Mimo odpowiedniego oznakowania i samego układu jezdni, która wymusza prawidłową jazdę, niektórzy łamią przepisy pchając się w przeciwnym kierunku ruchu. A zderzenie czołowe pojazdów przy prędkościach autostradowych grozi śmiercią…

Reklama

Drogowcy postanowili walczyć z procederem jazdy pod prąd po autostradach czy drogach ekspresowych. GDDKiA sięgnęła po rozwiązania stosowane w Austrii, Niemczech, Słowacji i Chorwacji. Charakterystyczne duże żółte tablice z napisem "STOP Zły kierunek" i symbolem dłoni z umieszczonym na niej piktogramem znaku zakaz wjazdu, ustawiono już na łącznicy węzła Głogów Południe na S3, a także na węźle Świlcza na S19.

Kierowcy zawracają i jadą pod prąd

Nowe tablice pojawiły się również na autostradzie A4 na węzłach Opole Zachód, Rzeszów Północ i Przemyśl oraz przed granicą Polski z Ukrainą w Korczowej, gdzie zaobserwowano kierowców oczekujących na odprawę i... zawracających przed granicą.

Kolejne tablice informacyjne GDDKiA ustawi:

na węźle Patriotów na S2 w Warszawie,

na węzłach Wypędy, Paszków i Mszczonów na S8,

na większości węzłów na S3 pomiędzy Szczecinem i Zieloną Górą,

na obwodnicy Wałcza w ciągu S10,

na kilku węzłach na S1 i S52 w okolicy Bielska-Białej.

Jaki mandat za jazdę pod prąd?

Co grozi za jazdę pod prąd?

- Za niestosowanie się do obowiązku ruchu prawostronnego oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi do 500 zł mandatu i do 6 punktów karnych - powiedział dziennik.pl kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - W sytuacji gdy naruszenie zasad bezpieczeństwa było szczególnie rażące, albo doszło jednocześnie do popełnienia innych wykroczeń, policjant skieruje sprawę do sądu i tam grzywna może wynieść do 5 tys. zł - skwitował.

Jazda pod prąd - jak zachować się na drodze?

Jeśli ktoś przez pomyłkę wjedzie pod prąd na drogę szybkiego ruchu wówczas powinien:

zatrzymać się w bezpiecznym miejscu – najlepiej na pasie awaryjnym i włączyć światła awaryjne,

opuścić pojazd i jeśli to możliwe przejść za barierę ochronną,

powiadomić służbę drogową lub policję, które pomogą wydostać się z "pułapki",

pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie zawracać!