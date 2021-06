Autostrada A2 na odcinku Łódź - Warszawa zostanie rozbudowana o trzeci, wewnętrzny pas ruchu. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję umożliwiającą kontynuację prac związanych z przygotowaniem rozbudowy autostrady A2 do trzech pasów w obu kierunkach na odcinku nieco ponad 46 km od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogowcy podkreślają, że rozbudowa odbędzie się bez rozbiórki obiektów nad autostradą, które zaprojektowano z uwzględnieniem poszerzenia A2 o dodatkowy pas.

Autostrada A2 będzie szersza o trzeci pas ruchu

– Wykonane zostaną prace, które będą wymagały zmian w organizacji ruchu. Konieczne będzie przebudowanie całego systemu melioracyjnego wraz z rozbudową wielu zbiorników retencyjnych. Wzdłuż całego odcinka wymieniona, na wyższą, zostanie siatka odgradzająca drogę. Dodatkowo zamontujemy tzw. żabiankę, czyli pas gęstej siatki przy ziemi, uniemożliwiającej przedostanie się na drogę drobnych zwierząt. W wielu miejscach pojawią się także nowe ekrany akustyczne, mające zabezpieczyć otoczenie przed zwiększonym hałasem – zapowiedziała dyrekcja.

Poważne zmiany zaplanowano również na jezdni. Dotychczasowy przekrój dwóch pasów ruchu o szerokości 3,75 m w obu kierunkach oraz pas awaryjny zostanie zmieniony na trzy pasy o szerokości 3,5 m w każdą stronę plus pas awaryjny. Szerokość pasa rozdziału zmniejszy się z kilkunastu do 5 m szerokości.

Autostrada A2 szersza o trzeci pas - kiedy do użytku?

– Przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj, po wcześniejszym zapewnieniu finansowania na ten cel, planowany jest na jesień 2021 roku, zaś podpisanie umowy ma nastąpić wiosną 2022 roku Projekt rozbudowy ma być gotowy na początku 2023 r., a prace mają ruszyć w listopadzie tego samego roku. Zakończenie prac przewidziane jest na przełomie 2025 i 2026 roku – zapowiedziała GDDKiA.

Rozbudowa A2 między Łodzią i Warszawą - koniec wyścigów słoni

Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą, na długości ok. 89 km, zyska dodatkowy pas ruchu na obu jezdniach. Docelowo trasa będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na obu jezdniach, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ po trzy pasy w obu kierunkach. Dla odcinka od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa wkrótce zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po co tyle zachodu? – Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Lotniczego – podała GDDKiA.

Osobną kwestią są TIR-y. Korzystający z A2 kierowcy osobówek skarżą się na wyprzedzanie się ciężarówek, czyli tzw. wyścigi słoni. Taki manewr może trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami. Jeśli autostrada ma po dwa pasy, to błyskawicznie się blokuje. Trzeci pas powinien rozwiązać ten problem.