Droga S11 ma być rewolucją w podróżowaniu po Polsce. Dzięki niej kierowca samochodu osobowego, który o szóstej rano wyruszy z Kołobrzegu już ok. 11.00 powinien dotrzeć do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1 – przynajmniej tak wynika z deklaracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Reklama

Trasa połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Będzie miała ponad 600 km długości, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji 126 km (w tym wspólny przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina - ok. 35 km). Kolejne 80 km jest w realizacji.

– W przygotowaniu jest nieco ponad 405 km trasy, by po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapewnieniu finansowania, można było przystąpić do dalszego kroku, czyli ogłoszenia przetargów na realizację – podała GDDKiA.

Droga S11 – z Kołobrzegu na Śląsk ekspresem

Realizacja całej trasy powinna również poprawić komunikację w obrębie poszczególnych województw.

– To nie tylko połączenie drogą szybkiego ruchu takich miast jak Kołobrzeg, Koszalin, Piła, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec i terenu aglomeracji śląskiej. To także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z mniejszych miast, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu – stwierdzili drogowcy.

– Łączny koszt obecnie realizowanych odcinków to ponad 2,3 mld zł, a planowanych do realizacji, które obecnie nie mieszczą się w limicie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, sięga 16 mld zł. W tej kwocie są wszelkie wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji – relacjonuje dyrekcja i podaje stan zawansowania drogi ekspresowej S11.

S11 – województwo zachodniopomorskie

Pierwsze 49 km trasy S11 w woj. zachodniopomorskim już funkcjonuje. Kierowcy od 2019 roku mogą korzystać z obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 oraz ze wspólnego odcinka S6 i S11, pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem wraz z węzłem Bielice.

– W lutym i marcu 2020 roku zostały podpisane umowy na realizację (w systemie Projektuj i buduj) odcinków S11 Koszalin - Bobolice o łącznej wartości 1,5 mld zł. Jest to łącznie 48 km drogi, podzielonej na trzy odcinki realizacyjne. Wykonawcy przygotowali projekty budowlane i obecnie kończy się procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ciągu najbliższych kilku tygodni decyzje ZRID powinny zostać wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a jeszcze w lipcu 2021 roku ruszą pierwsze prace. W zakresie inwestycji jest budowa pięciu węzłów drogowych i dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Drogi. Zakończenie budowy tych odcinków, w większości po nowym śladzie, planowane jest w 2023 roku – zapowiedziała GDDKiA.

Ostatnim fragmentem S11 na terenie woj. zachodniopomorskiego jest odcinek o długości 24,5 km łączący Bobolice z obwodnicą Szczecinka. – Obecnie kończą się prace nad projektem budowlanym, a jesienią 2021 roku zaplanowano wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po jej wydaniu pozyskane zostaną nieruchomości pod drogę, co jest możliwe dzięki zabezpieczeniu finansowania w kwocie 83,6 mln zł na przygotowanie inwestycji. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie tradycyjnym (buduj) będzie mogło nastąpić po zabezpieczeniu finansowania na roboty budowlane – podali drogowcy.

Droga ekspresowa S11 – województwo wielkopolskie

Reklama

Tu kierowcy korzystają już z pięciu fragmentów S11 - dwóch w okolicy Poznania wyprowadzających ruch na północ i południe od A2 (pomiędzy węzłami Poznań Północ i Poznań Zachód oraz od węzła Poznań Krzesiny do węzła Kórnik Południe) oraz trzech obwodnic: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna (I etap). To łącznie blisko 77 km . W realizacji jest II etap obwodnicy Kępna, czyli odcinek trasy S11 o długości ok. 7 km wyprowadzający ruch na południe od skrzyżowania z S8. Ten fragment zostanie oddany do użytku jesienią 2021 r.

– Pozostałe ponad 270 km drogi S11 od granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego do końca obwodnicy Kępna jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Od 2018 roku trwa proces przygotowawczy, a zadaniem biur projektowych jest wykonanie Studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowych. Ten i 2022 rok to czas na składanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustali przebieg przyszłej drogi ekspresowej. Dopiero wtedy, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będzie można ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców w systemie Projektuj i buduj – podała GDDKiA.

Droga ekspresowa S11 – województwo opolskie

GDDKiA przypomina, że w maju 2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna, czyli blisko 25-kilometrowej trasy od okolic Kluczborka do granicy woj. opolskiego i śląskiego. Pod koniec grudnia 2020 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

– W kwietniu 2021 roku rozpoczęły się prace przy budowie węzła Olesno, a na wybranych odcinkach wykonywane są dolne warstwy nasypów. Na całej długości odcinka zakończono wycinkę drzew, karczowanie i odhumusowanie. Trwają prace na sześciu obiektach mostowych w zakresie wzmocnienia podłoża pod fundamenty, ławy fundamentowe i częściowo filary lub przyczółki. Dla robót branżowych realizowane są prace w zakresie przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodociągów i kanalizacji. Zakończenie prac zaplanowano na IV kwartał 2022 r. – wyjaśnili przedstawiciele rządowej agencji.

A w przygotowaniu jest odcinek od końca budowanej obecnie obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna. GDDKiA w listopadzie 2019 r. złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). – Wydana decyzja ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 na blisko 46-kilometrowym odcinku. Tak jak w przypadku odcinków S11 na terenie woj. wielkopolskiego dalsze działania będzie można podjąć po uzyskaniu DŚU i zapewnieniu finansowania na realizację tej inwestycji – podali drogowcy.

Droga ekspresowa S11 – województwo śląskie

– Około 65-kilometrowy odcinek S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, jest w trakcie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU. W ramach prac projektowych, które toczą się od października 2018 r., przeprowadzono spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz społeczeństwem, na terenach przez które przebiegają analizowane warianty planowanej drogi S11 – podała GDDKiA.

Do końca 2021 roku drogowcy planują złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. – Po uzyskaniu decyzji, która zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy, drogowcy zabiorą się za ostatni etap prac przygotowawczych, czyli opracowanie koncepcji programowej. Następnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po zapewnieniu jej finansowania – stwierdzili przedstawiciele GDDKiA.

Oddanie do użytku ostatnich odcinków drogi ekspresowej S11 powinno nastąpić w 2029 roku. Wtedy też kierowcy będą mogli w ok. 5 godzin przejechać znad morza na Śląsk i odwrotnie.