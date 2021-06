Autostrada A1 – od piątku 18 czerwca kierowcy w biegu tej trasy będą mieli do dyspozycji blisko 5 km nowej betonowej jezdni (między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem). – To pierwszy oddawany po okresie zimy odcinek nowej jezdni. Dotychczas kierowcy mogli na tym odcinku korzystać z 7-kilometrowej nowej betonowej jezdni. Od piątku będzie to blisko 12 km – chwali się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Oddawany fragment nie będzie jednak bezpośrednim przedłużeniem już istniejącej betonowej jezdni. Pojawi się między miejscowościami Parzniewice i Norbertów, czyli w odległości 7 km od używanej już jezdni betonowej. – Taka kolejność wykonywania i przekazywania do użytku poszczególnych odcinków wynika z kwestii organizacyjnych – tłumaczy GDDKiA.

Drogowcy ostrzegają jednocześnie, że w czasie zmiany organizacji ruchu, co nastąpi w piątek w godzinach okołopołudniowych, należy spodziewać się chwilowych zatrzymań ruchu i dodatkowych utrudnień. Nie powinny one jednak trwać dłużej niż kilkanaście minut.

Autostrada A1 z nową betonową nawierzchnią

Dyrekcja – powołując się na deklaracje wykonawcy – podaje, że cała betonowa jezdnia wschodnia będzie dostępna jeszcze w czasie wakacji. Kolejny 4-kilometrowy odcinek A1 na południe, od istniejącej jezdni betonowej ma zostać oddany na początku lipca 2020 roku. Następny 2-kilometrowy, ostatni na południe odcinek do granicy kontraktu w Kamieńsku, do końca lipca.

Autostrada A1 - szybciej pojedziesz z Trójmiasta w góry

Brakujący odcinek o długości 6,7 km ma zostać przekazany do użytku w połowie sierpnia. Tym samym stara jezdnia tzw. gierkówki przejdzie bezpowrotnie do historii, a kierowcy na całym łódzkim, 64-kilometrowym odcinku budowanej A1 będą mieli do dyspozycji nową betonową nawierzchnię.

– Należy jednak zaznaczyć, że do jesieni na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi oraz jeden w kierunku Katowic. 1 października wprowadzony zostanie układ 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach – zapowiedziała rządowa agencja.

Budowę trasy między Tuszynem i Częstochową podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie (16,9 km).

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady to 81 km i ma być gotowa na przełomie 2022 i 2023 roku. Dzięki nowej trasie przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju skróci się o kilka godzin.