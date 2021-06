Pierwszy fotoradar z zakupionej przez GITD puli nowych urządzeń już działa na drodze krajowej nr 6 w Sianowie. Tym samym rozpoczęła się rozbudowa ogólnopolskiego systemu kontroli kierowców. Inspektorat podkreśla, że wybór miejsca nie był przypadkowy. Lokalizacja została wskazana przez ekspertów Instytutu Transportu Samochodowego w analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na tym odcinku doszło do serii wypadków, a w pobliżu nie ma urządzeń, które w systemie ciągłym nadzorowałyby kierujących.

Kolejne 25 urządzeń stanie przy drogach do końca lutego 2022 roku. Lokalizacje ITS wskazał w 14 województwach - najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Pomorzu.

Fotoradary - lokalizacja nowych urządzeń

Prędkość będą rejestrowały fotoradary MultaRadar CD - najwidoczniej sprzęt oferowany przez spółkę Lifor wypadł najlepiej podczas zeszłorocznych testów na lotnisku w Toruniu. Co ciekawe, model ten jest już wykorzystywany w sieci CANARD. GITD wskazuje, że urządzenia cechuje niska awaryjność, potrafią prowadzić pomiar prędkości na kilku pasach ruchu równocześnie (pomiary do sześciu pasów ruchu jednocześnie i rozróżnia pas ruchu na którym doszło do wykroczenia; udokumentowane na zdjęciu), wykonują wysokiej jakości zdjęcia i są odporne na trudne i zmienne warunki pogodowe. Ich zamontowanie ma kosztować 5,7 mln zł.

- Zakup 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących to pierwszy etap rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD w ramach realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wyjaśniła Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. - Rozbudowa i modernizacja systemu ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu obejmie zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. Działania, zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu, uwzględniają włączenie do niego urządzeń najnowszej generacji – podkreśliła.

Mandaty nie tylko za prędkość - 358 nowych urządzeń do kontroli kierowców

Projekt zakłada zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach:

39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,

26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów),

30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle,

5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.

– Zakupionych zostanie 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie np. z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących. 247 urządzeń zostanie zainstalowanych w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach. Sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i najbardziej wyeksploatowane urządzenia funkcjonujące w ramach systemu CANARD. Część urządzeń pracuje na polskich drogach już od dekady – wyjaśniła Niżnik.

Odcinkowy pomiar prędkości groźniejszy niż fotoradar

Jeśli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości to system kamer automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Przybywa coraz więcej dróg szybkiego ruchu i autostrad, a jednocześnie brakuje nam nadzoru na tych odcinkach, co nagminnie wykorzystują kierujący – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Jego zdaniem odcinkowy pomiar prędkości jest panaceum na walkę z takimi kierowcami.