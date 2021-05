Poluzowanie obostrzeń sprawiło, że Polacy ruszyli w dłuższe trasy? Efekty odmrożenia hoteli i restauracji sprawdzili analitycy Yanosika na przykładzie Poznania, Warszawy i Krakowa. Twórcy aplikacji porównali przykładowy weekend w marcu (z wysoką liczba zakażeń), do trzeciego weekendu maja, gdy poluzowano część obostrzeń, m.in. w odniesieniu do hoteli i gastronomii.

– Dane zgromadzone w naszym systemie potwierdzają, że maj był dla Polaków bardziej wyjazdowy niż marzec, i to nie za sprawą majówki - powiedziała Julia Langa, Yanosik.pl, – Przeanalizowaliśmy średnią liczbę wyjazdów, podczas weekendu od 14 do 16 maja, z trzech dużych polskich miast. Wynika z nich wyraźnie, że zniesienie obostrzeń sprawiło, że wiele osób wyruszyło w Polskę. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na majówkę kierowcy zostali w domach. Czy to przez pogodę, czy obowiązujące obostrzenia, tutaj możemy już się tylko domyślać – dodała. .

Większy ruch na polskich drogach

Mapy prezentujące średnią dzienną liczbę wyjazdów z Warszawy, Poznania i Krakowa dają obraz podróżowania w pandemii. Podczas marcowego weekendu (19-21.03) było to ponad 127 tys., natomiast w maju (14-16.05) już o 40 tys. więcej. Czyli poluzowanie obostrzeń zachęciło Polaków do wyjazdów. Przy tym o 30 proc. wzrosła też dzienna liczba użytkowników aplikacji Yanosik.

Weekend dłużej w trasie

Nowe zestawienie pokazuje także, o ile procentowo wzrósł czas spędzony za kierownicą osób wyjeżdżających z analizowanych miast. Po zniesieniu obostrzeń Polacy zaczęli podróżować dalej i dłużej.