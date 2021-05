Policja w piątek 14 maja 2021 roku przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem "Prędkość". A to oznacza, że od rana do pracy wyjadą patrole wchodzące w skład grupy SPEED. Mundurowi w nieoznakowanych i oznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości będą reagować na wykroczenia i przestępstwa drogowe.

Reklama

– Analizy pokazują, że do wypadków dochodzi głównie z powodu nadmiernej prędkości lub jej niedostosowania do aktualnie panujących warunków drogowych, a także nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu – powiedział aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. – Należy pamiętać, że nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach. Dlatego też policjanci, w ramach różnego rodzaju działań prowadzić pomiary prędkości zarówno te statycznie, jak i dynamicznie – zapowiedział.

Policja kontroluje prędkość i nie tylko

Największym nadzorem zostaną objęte m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest zbyt duża prędkość. Do tego policja przypomina, że kiedy przyłapie kierowcę w terenie zabudowanym za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h, wówczas zatrzyma prawo jazdy przynajmniej na 3 miesiące.

Mundurowi apelują do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Łatwo stracić prawo jazdy

– Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności – podkreślił Rutkowiak.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. Samych kolizji było przeszło 382 tys.

Maseczki ostatni dzień na otwartej przestrzeni

W sobotę 15 maja znika obowiązek zakrywania na otwartej przestrzeni ust i nosa maseczkami . Trzeba je będzie zakładać, korzystając z komunikacji miejskiej, wchodząc do sklepu czy przemieszczając się po klatce schodowej w bloku.

Maseczka w samochodzie

Jadąc własnym autem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem nie trzeba zasłaniać ust i nosa. Maseczka okaże się jednak niezbędna w sytuacjach awaryjnych. Do takich należy np. wizyta w serwisie. Podobnie płacenie za paliwo na stacji wymaga założenia maseczki. Przecież nigdy nie wiadomo, czy nagle za plecami nie pojawi się policjant…

Jaki mandat?

– Obecnie art. 116 par. 1a kodeksu wykroczeń mówi, że dla osób nieprzestrzegających nakazów, zakazów i ograniczeń grozi mandat do 500 zł. Z kolei w myśl art. 116 par. 1 osoby, które wiedząc o tym, że są chore na COVID-19 lub czekają na wynik badań i świadomie łamią obostrzenia powinny liczyć się z mandatem do 1000 zł – powiedział dziennik.pl inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Reklama

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu policjant kieruje wniosek do sądu. – Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi kara pieniężna nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego państwowego inspektora sanitarnego wynosi od 5 do 30 tys. zł – wyliczył. Dlatego podróżujący samochodami muszą pamiętać, że oprócz przestrzegania przepisów drogowych dodatkowo należy stosować się do ograniczeń w związku z COVID-19, czyli maseczka zawsze jednak musi być w samochodzie pod ręką.