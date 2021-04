Autostrada A2 wydłuży się o dwa nowe odcinki miedzy Siedlcami a Białą Podlaską – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad. Chodzi o prawie 18-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec, a węzłem Łukowisko oraz około 14-kilometrowy kawałek pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska.

- Dzisiaj do puli podpisanych w tym roku umów, dołączamy dwie, na realizację kolejnych odcinków autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Tym samym od początku 2021 roku podpisaliśmy w sumie 10 umów na realizację odcinków o łącznej długości 140 km i wartości blisko 3,9 mld zł - powiedział Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

Autostrada A2 rejon m. Malinowiec - węzeł Łukowisko

Wykonawcą 18-kilometrowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa o wartości ok. 530 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia – podała GDDKiA. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przewidziano na grudzień 2021 r. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na koniec 2024 r.

Autostrada A2 rejon m. Swory - węzeł Biała Podlaska (Cicibór)

Wykonawcą 14-kilometrowej inwestycji jest POLAQUA. Umowa o wartości prawie 470 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję ZRID przewidziane zostało na grudzień 2021 r. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na koniec 2024 r.

– W obu przypadkach zadaniem wykonawców będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 18 km i 14 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej – wyjaśnili drogowcy.

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. GDDKiA oddała do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia 2021 roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

Na kolejne fragmenty od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się dwa postępowania przetargowe. W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 3 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Realizacja m.in. odcinków autostrady A2, jest możliwa dzięki decyzji jaka zapadła w 2017 roku o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

A2 Łódź - Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu

– W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 km o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie. Po zapewnieniu finansowania, w drugiej połowie tego roku będziemy gotowi, aby ogłosić przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje roboty w terenie – wyjaśniła GDDKiA.

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

– Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r. – poinformowała dyrekcja.