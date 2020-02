Rząd ogłosił rozpoczęcie programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych. Wartość inwestycji wstępnie oszacowano na 28 mld zł.

– Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

– Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną – powiedział Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

Pierwsze przetargi jeszcze w 2020 roku

Wskazał, że dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

Program 100 obwodnic w latach 2020-2030 został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym etapem prac będą konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe oraz opracowanie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko.

Budowa 100 nowych obwodnic będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto funduszu zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Województwo Lokalizacja Dolnośląskie 1 Głogów w ciągu drogi krajowej nr 12 2 Kaczorów w ciągu drogi krajowej nr 3 3 Legnica w ciągu drogi krajowej nr 94 4 Międzybórz w ciągu drogi krajowej nr 25 5 Milicz w ciągu drogi krajowej nr 15 6 Oława w ciągu drogi krajowej nr 94 7 Złoty Stok w ciągu drogi krajowej nr 46 Kujawsko-Pomorskie 8 Brześć Kujawski w ciągu drogi krajowej nr 62 9 Kowalewo Pomorskie w ciągu drogi krajowej nr 15 10 Kruszwica w ciągu drogi krajowej nr 62 11 Lipno w ciągu drogi krajowej nr 67 12 Nowa Wieś Wielka w ciągu drogi krajowej nr 25 13 Strzelno w ciągu drogi krajowej nr 15/25 Lubelskie 14 Dzwola w ciągu drogi krajowej nr 74 15 Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 16 Janów Lubelski w ciągu drogi krajowej nr 74 17 Łęczna w ciągu drogi krajowej nr 82 18 Łuków w ciągu drogi krajowej nr 63 i 76 19 Szczebrzeszyn w ciągu drogi krajowej nr 74 20 Zamość w ciągu drogi krajowej nr 74 Lubuskie 21 Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22 22 Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 23 Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29 24 Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24 25 Strzelce Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 22 26 Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12 Łódzkie 27 Błaszki w ciągu drogi krajowej nr 12 28 Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72 29 Łowicz w ciągu drogi krajowej nr 14/70/92 30 Srock w ciągu drogi krajowej nr 12 (91) 31 Wieluń w ciągu drogi krajowej nr 45 Małopolskie 32 Trzebinia w ciągu drogi krajowej nr 79 33 Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 34 Maków Podhalański w ciągu drogi krajowej nr 28 35 Nowy Targ w ciągu drogi krajowej nr 49 36 Piwniczna w ciągu drogi krajowej nr 87 37 Tarnów (wschodnia obwodnica) w ciągu drogi krajowej nr 73 38 Wadowice w ciągu drogi krajowej nr 28 Mazowieckie 39 Ciechanów w ciągu drogi krajowej nr 60 40 Lipsko w ciągu drogi krajowej nr 79 41 Łąck w ciągu drogi krajowej nr 60 42 Ostrołęka w ciągu drogi krajowej nr 53 43 Pułtusk w ciągu drogi krajowej nr 57 i 61 44 Siedlce w ciągu drogi krajowej nr 63 45 Skaryszew w ciągu drogi krajowej nr 9 46 Sokołów Podlaski w ciągu drogi krajowej nr 62 i 63 47 Zwoleń w ciągu drogi krajowej nr 79 Opolskie 48 Brzeg w ciągu drogi krajowej nr 39 49 Lędziny w ciągu drogi krajowej nr 46 50 Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 51 Sidzina w ciągu drogi krajowej nr 46 Podkarpackie 52 Brzostek i Kołaczyce w ciągu drogi krajowej nr 73 53 Kolbuszowa w ciągu drogi krajowej nr 9 54 Jasło w ciągu drogi krajowej nr 73 55 Miejsce Piastowe w ciągu drogi krajowej nr 28 56 Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 57 Pilzno w ciągu drogi krajowej nr 73 58 Przemyśl w ciągu drogi krajowej nr 28/77 59 Sanok (II etap) w ciągu drogi krajowej nr 84 Podlaskie 60 Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16 61 Białobrzegi w ciągu drogi krajowej nr 8 62 Suchowola w ciągu drogi krajowej nr 8 63 Sztabin w ciągu drogi krajowej nr 8 64 Zambrów w ciągu drogi krajowej nr 63 i 66 Pomorskie 65 Brzezie w ciągu drogi krajowej nr 25 66 Człuchów w ciągu drogi krajowej nr 22 i 25 67 Słupsk i Kobylnica w ciągu drogi krajowej nr 21 68 Starogard Gdański w ciągu drogi krajowej nr 22 69 Sztum w ciągu drogi krajowej nr 55 Śląskie 70 Blachownia i Herby w ciągu drogi krajowej nr 46 71 Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78 72 Nakło Śląskie i Świerklaniec w ciągu drogi krajowej nr 78 73 Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78 74 Szczekociny i Goleniowy w ciągu drogi krajowej nr 78 Świętokrzyskie 75 Chmielnik w ciągu drogi krajowej nr 73/78 76 Osiek w ciągu drogi krajowej nr 79 77 Starachowice w ciągu drogi krajowej nr 42 78 Wąchock w ciągu drogi krajowej nr 42 Warmińsko-Mazurskie 79 Dywity i Olsztyn w ciągu drogi krajowej nr 51 80 Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 81 Pisz w ciągu drogi krajowej nr 58 i 63 82 Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51 83 Szczytno w ciągu drogi krajowej nr 53 i 57 Wielkopolskie 84 Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12 85 Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72 86 Kalisz w ciągu drogi krajowej nr 25 87 Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24 88 Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15 89 Krotoszyn, Zduny i Cieszków w ciągu drogi krajowej nr 15 90 Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32 91 Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 Zachodniopomorskie 92 Człopa w ciągu drogi krajowej nr 22 93 Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31 94 Kołbaskowo w ciągu drogi krajowej nr 13 95 Rusinowo w ciągu drogi krajowej nr 22 96 Stargard w ciągu drogi krajowej nr 20 97 Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20 98 Szwecja w ciągu drogi krajowej nr 22 99 Wałcz i Strączno w ciągu drogi krajowej nr 22 100 Złocieniec w ciągu drogi krajowej nr 20

Obecnie realizowany "Program Budowy Dróg Krajowych" na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu 15 obwodnic. Wcześniej wybudowano ich w sumie 64. Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa). Te inwestycje powstają niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.