Poinformował o tym Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak zaznaczył planowane jest zamknięcie autostrady A1 na odcinku od węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego.

- Ma to związek z koniecznością wyburzenia wiaduktów łącznicy na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, po których odbywał się ruch z Warszawy w kierunku Katowic - wyjaśnił.

W związku z tym od najbliższego piątku, 29 listopada od godziny 16.00 do poniedziałku 2 grudnia do godziny 6.00 zamknięta zostanie autostrada A1 na odcinku węzeł Tuszyn–węzeł Piotrków Trybunalski Północ.

Wyznaczone zostaną objazdy, które poprowadzą: w kierunku Katowic: z węzła Tuszyn DK 12 do węzła Piotrków Trybunalski Północ i dalej drogą ekspresową S8 do autostrady A1, na którą samochody wrócą na węźle Piotrków Trybunalski Zachód.

Analogicznie będzie w drugim kierunku. Od strony Katowic w kierunku Łodzi z autostrady A1 trzeba będzie zjechać na drogę ekspresową S8 na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, następnie do węzła Piotrków Trybunalski Północ i dalej DK 12 do węzła Tuszyn, gdzie auta wrócą na autostradę A1, aby kontynuować podróż w kierunku Łodzi i Gdańska.

- Prace zaplanowano na weekend, aby ograniczyć do minimum uciążliwości związane z naszymi działaniami - mówi Zalewski i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania. Dodaje, że jeśli istnieje taka możliwość, warto rozważyć alternatywną trasę, jeśli w ten weekend ktoś wybiera się w podróż przez centrum Polski.