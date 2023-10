Antyradar Yanosik: jak działa urządzenie

Założenie antyradaru jest dość proste. To urządzenie, które opiera się na zgłoszeniach kontroli drogowych i alarmowaniu innych kierowców o ich obecności. Sam producent nazywa je „CB radiem naszych czasów”, a zainstalowane gniazdo na kartę SIM, czy możliwość opłacenia biletu autostradowego to tylko dodatkowe plusy.

Antyradar umieszczacie w wygodnym miejscu w samochodzie, tak, by mieć do niego szybki i bezkonfliktowy dostęp. Urządzenie zbudowano w taki sposób, by nie absorbowało zbyt wiele uwagi kierowców. Są na nim duże i czytelne przyciski i nie ma nierozpraszających funkcji.

Oczywiście do wyboru jest kilka modeli, w zależności od stopnia zaawansowania technologicznego i ceny. Podstawowe właściwości są jednak takie same.

Jakie są różnice między aplikacją na smartfona a urządzeniem zewnętrznym?

Praktycznie każdy dzisiaj posiada smartfona. To urządzenie, które zastąpi wam klasyczny telefon, tablet, czasami nawet komputer, ale też właśnie między innymi nawigację do samochodu i antyradar, jeśli korzystacie z aplikacji Yanosika. To duża zaleta, ale też duża wada. Smartfon to liczne rozpraszacze, a dojście do niektórych funkcji wymaga oderwania uwagi od drogi. Fizyczny antyradar to zupełnie inna sytuacja, bo narzędzie skupia się tylko na jednym zadaniu, czyli zgłoszeniach i ostrzeżeniach o kontroli.

To nie wszystko. Wielu z was korzysta z Yanosika pod kątem nawigacji na smartfonie, ale też wielu wybrało konkurencyjne aplikacje (takie jak Google Maps, Waze, czy Mapy Petal). Jeśli nie odpowiada wam mapa Yanosika, a cenicie sobie jego funkcje antyradaru, to możecie połączyć fizyczne urządzenie z inną aplikacją i cieszyć się z korzystania z dwóch usług, które lubicie. Społeczność korzystająca z usług firmy jest już ogromna. To tylko poświadcza o dokładności antyradarów i faktycznemu działaniu narzędzia.

Jedź bezpiecznie. Antyradar ma w tym pomóc

Pamiętajcie, by zawsze jeździć bezpiecznie i stosować się do przepisów ruchu drogowego. To najlepszy sposób, by uniknąć jakichkolwiek mandatów i kar w trakcie podróży. Pośpiech oszukał już niejednego kierowcę, a lepiej dotrzeć na miejsce 15-20 minut później, niż wcale, albo po długim pobycie w szpitalu. Antyradar jest urządzeniem, które warto kupić, jeśli zdarza wam się zapomnieć, czy zagapić. Ostrzeżenie o kontroli sprawi, że automatycznie zdejmiecie nogę z gazu.