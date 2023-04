Reklama

Izera i jej nowa fabryka w Jaworznie rozpala co chwilę emocje kierowców i polityków. Tym razem Donald Tusk zmierzył się z rządowym projektem uruchomienia produkcji polskich samochodów elektrycznych.

Szef Platformy Obywatelskiej w rozmowie z portalem jaw.pl m.in. wcielił się w premiera rządu po zwycięskich dla PO wyborach parlamentarnych. Padło pytanie: Jest zima 2023 roku, wygrywacie wybory i pan albo ktoś z pana ekipy zostaje premierem. Jakie będą pierwsze decyzje jeśli chodzi o spółkę ElectroMobility Poland, która ma produkować pierwszy polski samochód elektryczny Izera?

Reklama

Izera i fabryka w Jaworznie kontra Donald Tusk

– Byłem w miejscu wycinki i dwie rzeczy trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Była obietnica, że będzie milion samochodów elektrycznych w 2025 roku, a na razie mamy dziesiątki tysięcy wyciętych drzew. Perspektywa, że tam PiS coś rzeczywiście wybuduje jest mglista. Widzimy co się dzieje z CPK, także w Jaworznie te obawy są też uzasadnione – powiedział Donald Tusk.

Izera i Donald Tusk: Grunt pod fabrykę musi pracować dla Jaworzna

– To wszystko miało być znacznie szybciej i w inny sposób prowadzone. Ale zło się stało. Las został wycięty, więc ten grunt musi pracować dla Jaworzna i okolicy jako grunt pod inwestycję. Nie mam dostępu do dokumentów, żeby powiedzieć czy ta inwestycja ma ręce i nogi, i czy należy ją kontynuować. Ale jedno chciałbym jasno i wyraźnie zagwarantować. Skoro już przygotowano ten teren po części pod inwestycję, to on musi zagrać w Jaworznie rolę gruntu pod inwestycję. Tę lub inną, ale nie możemy zmarnować tego co oni już zmarnowali – stwierdził szef Platformy Obywatelskiej.

Izera i Donald Tusk wygrywa wybory: Nie możemy zmarnować tego, co oni już zmarnowali

Przypominamy, że Izera pod koniec 2022 roku dostała 250 mln zł dokapitalizowania z budżetu państwa. Efekt to wzrost łącznego dofinansowania projektu z kwoty 250 mln zł do sumy 500 mln zł. Z dokumentacji wynika, że dodatkowe 250 mln zł w bagażniku Izery ma umożliwić kontynuację prac z dostawcą platformy chińskim koncernem Geely Holding, dalsze prace inżynieryjne oraz działania przygotowawcze związane z budową fabryki Izery w Jaworznie. Ale czy Izera musi być finansowana przez państwo, czy jednak sprzedana prywatnemu podmiotowi?

– To, że środki publiczne są obecne w transformacji i przejściu na samochody elektryczne, to mnie jakoś nie bulwersuje. Pod warunkiem, że jest to skuteczne i efektywne – stwierdził Donald Tusk. – Akurat do produkowania samochodów lepiej nadają się prywatni inwestorzy. Na pewno powinno nam wszystkim zależeć, żeby państwo dawało takie warunki by transformacja energetyczna dokonała się szybko i harmonijnie. Mówiąc krótko – tu nie ma miejsca na jakieś doktryny czy ideologie. Państwo powinno być obecne o tyle o ile może to sprzyjać szybkiej, pozytywnej przemianie, natomiast na pewno nie zastąpi prywatnych inwestorów – ocenił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Izera zmienia styl i Pininfarina zaprojektuje SUV-a, hatchbacka i kombi

Niedawno gruchnęła wieść, że Izera zmienia styl, a za nowy wygląd samochodów elektrycznych polskiej marki będzie podpowiadać Pininfarina. ElectroMobility Poland (EMP) zawarła ze słynnym włoskim biurem projektowym umowę o współpracy. Designerzy z Turynu opracują kompleksowy projekt trzech modeli. Tworzenie nowego designu ma trwać 3 lata.

Nowa Izera spod ręki stylistów biura Pininfarina powstanie jako SUV, hatchback i kombi. Techniczną bazą będzie platforma SEA chińskiego Geely. Z polskiej strony z Włochami będą współpracować Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas.

Izera i fabryka samochodów, czyli jak idą postępy nad wdrożeniem do produkcji?

Dziś na platformie SEA bazuje należąca do chińskiego koncernu marka Zeekr oraz SUV Smart #1. Przypominamy, że Smart w połowie jest własnością Geely Holding, a w połowie Mercedesa. W 2023 roku zadebiutuje miejski SUV Volvo EX30 zbudowany na tej architekturze (4,2 m długości). Polska spółka EMP staje się pierwszą firmą spoza azjatyckiej grupy motoryzacyjnej, która będzie wykorzystywać tę technologię.

Izera pod koniec 2022 roku dostała 250 mln zł dokapitalizowania z budżetu państwa. Efekt to wzrost łącznego dofinansowania projektu z kwoty 250 mln zł do kwoty 500 mln zł. Z dokumentacji wynika, że dodatkowe 250 mln zł w bagażniku Izery ma umożliwić kontynuację prac z dostawcą platformy, dalsze prace inżynieryjne oraz działania przygotowawcze związane z budową fabryki Izery w Jaworznie.

Reklama

Izera i Geely, chiński właściciel Volvo wchodzi do gry w Polsce

– Możliwości techniczne jakie daje wybrana technologia w obszarach: driving performance, driving assistance, innowacyjne systemy w zakresie wsparcia kierowcy, ergonomia wnętrza, a także przestronność i możliwość aranżacji przestrzeni pozwolą konkurować Izerze z liderami rynku – powiedział Łukasz Maliczenko, dyrektor ds. rozwoju produktu w EMP. Dodał, że pozyskana licencja umożliwia EMP ciągły rozwój poszczególnych systemów.

Izera będzie jak nowe Volvo EX30 czy Smart #1, wyposażenie

Inżynierowie podkreślają, że platforma SEA jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV.

W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie uruchamiają hamulce.

Pierwsza Izera na platformie Geely to SUV, następnie hatchback i kombi, a wymiary

EMP na platformie Geely planuje pod marką Izera stworzyć całą gamę modelową samochodów elektrycznych segmentu C o długości od 4500 mm do 4750 mm. Pierwszym będzie SUV. Następnie architektura SEA pozwoli EMP wdrożyć do produkcji w Jaworznie dwa kolejne modele – kombi oraz hatchbacka.

Elementy karoseryjne będą tłoczone przez zewnętrznego dostawcę. Początkowo roczna produkcja zakłada 100 tys. aut rocznie, a 60 proc. komponentów wykorzystywanych będzie pochodzić z Polski. Planowany poziom bezpieczeństwa Izery to pięć gwiazdek w testach Euro NCAP. Nie jest to prognoza na wyrost, ponieważ techniczny bliźniak Smart #1 właśnie uzyskał maksymalną notę w najnowszej serii prób zderzeniowych. Co tylko potwierdza solidność platformy SEA.

Izera na platformie Geely to dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 KM zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera na tylnonapędowej platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Izera od 2026 roku seryjna produkcja, w 2024 roku do kupienia

EMP zakłada, że seryjna produkcja Izery na platformie Geely ruszy pod koniec 2025 roku i w 2026 roku będzie już szła pełną parą. Wcześniej, bo w połowie 2024 roku będzie można zamówić polskie samochody elektryczne z limitowanej serii.

To inwestycja w Jaworznie za 6 mld zł, praca dla 2400 osób

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 6 mld zł, ale w obliczu inflacji i rosnących cen można spodziewać się wyższych wydatków. EMP liczy, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 2400 przy produkcji Izery w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

Spółka poskreśla, że zawarcie umowy licencyjnej na platformę Geely uwiarygadnia cały projekt Izery. To przyciągnie potencjalnych inwestorów i ułatwi zdobycie finasowania.

Elektryczna Izera, cena i na raty

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków.

– To było jedno z najważniejszych założeń naszego projektu. Chcemy wprowadzić dogodny ratalny system sprzedaży, aby całościowy koszt posiadania samochodu utrzymać na poziomie atrakcyjniejszym niż samochody spalinowe porównywalnej klasy – zapowiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Jak będzie wyglądać fabryka samochodów Izera w Jaworznie? (wideo)

Docelowe moce produkcyjne zakładu wynoszą 200 tys. sztuk rocznie, a zatrudnienie planowane jest na poziomie 2500 pracowników. Nowa fabryka samochodów ma być również szansą dla kooperantów i poddostawców z Jaworzna i regionu. Jak będzie wyglądać zakład produkcji samochodów Izera? Oto wideo…