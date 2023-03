Reklama

Na drodze krajowej nr 11 między Środą Wlkp. a Nowym Miastem nad Wartą doszło do koszmarnego wypadku. Zderzyło się kilka samochodów osobowych i ciężarówka przewożąca drewno.

Naczepa ciężarówki przewróciła się, a gigantyczne bale drewna wysypały się na jezdnię miażdżąc przejeżdżające samochody: Renault Trafic oraz Hondę Prelude. Policja poinformowała, że w wypadku na DK11 poszkodowanych zostało 5 osób.

Koszmarny wypadek na DK11, z ciężarówki wypadły bale drewna

Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala w Jarocinie, dwie kolejne do szpitala w Środzie Wielkopolskiej. Najbardziej poszkodowany – 26-letni mężczyzna – został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Poznaniu.

Jak doszło do wypadku na DK11? Relacja świadka

Jak doszło do wypadku na DK11? Świadek zdarzenia twierdził, że kierowca Toyoty jadąc w kierunku Jarocina miał zjechać na lewy pas jezdni i uderzyć w ciężarówkę przewożącą drewno. Tę wersję potwierdziło nagranie z kamer monitoringu.

Policja dzięki nagraniu ustaliła sprawcę i przyczyny wypadku na DK11

Dzięki wideo policjanci byli już pewni, że sprawcą wypadku był kierowca Toyoty Yaris. Mundurowi ustalili, że zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w tylne koła naczepy przewożącej drewno, a następnie w jadącego z tyłu Forda Tourneo. Ciężarówka wpadła w poślizg, naczepa przewróciła się na drogę, a wypadające bale drewna zmiażdżyły nadjeżdżające samochody.

Poza policją na miejscu wypadku pracowało kilka zastępów OSP (Pięczkowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą i Kłęka) oraz JRG Środa Wlkp. Interweniowały także zespoły ratownictwa medycznego przy wsparciu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.