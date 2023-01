Seres to młody amerykańsko-chiński producent samochodów elektrycznych, który narodził się w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. Należy do koncernu Chongqing Sokon Industry Group. W Polsce marka rozkręca działalność za sprawą litewskiej firmy Busnex.

Seres 3 był pierwszym modelem wprowadzonym nad Wisłę. Wreszcie przyszła pora na poszerzenie oferty. W Brukseli swój oficjalny europejski debiut zalicza drugi model – Seres 5.

Seres 5, wymiary i pojemność bagażnika. Co to za samochód?

Seres 5 z 4,7-metrowym podwyższonym nadwoziem na 20-calowych kołach gra w lidze takich aut jak Skoda Enyaq iV. Od kompaktowego Seres 3 jest dłuższy o 30 cm. Rozstaw osi to 2875 mm, czyli o 11 cm więcej niż Enyaq. Pod względem stylistycznym - linia boczna i proporcje - niektórym może przypominać Forda Mustanga Mach-E.

Seres 5, wnętrze i wyposażenie

W kabinie mistrzem pierwszego wrażenie jest wielki ekran centralny, który zaskakuje szybkością reakcji na dotyk i jakością prezentowanych grafik. Tradycyjne przyciski są jedynie na kierownicy, a regulację ustawień klimatyzacji czy innych ważnych funkcji auta obsługują ikonki na wyświetlaczu. Manewrowanie tym dużym SUV-em ułatwi zestaw kamer - widokiem auta w 3D można sterować dotykiem, suwając palcem po ekranie...

Seres 5 to przestronne wnętrze i dwa mankamenty, a jaka pojemność bagażnika?

Do środka wsiada się przez szeroko otwierane drzwi. Klamkę schowaną w nadwoziu najpierw trzeba wcisnąć, a kiedy odskoczy - pociągnąć do siebie. Przekombinowane. Czerwona, ekologiczna skóra pokrywa nie tylko fotele, ale także panel, kierownicę oraz inne elementy. Miejsca nie brakuje, szczególnie dopieszczenie powinni czuć się pasażerowie tylnej kanapy. Szkoda jednak, że siedzisko nie podpiera ud. Dbałość o detale widać np. w wykończeniu miękkim materiałem obszernych kieszeni na drzwiach. Wnętrze rozświetla uchylany panoramiczny szklany dach. W nocy kokpit można podświetlać kolorami tęczy...

Otwieranie bagażnika niczym w Porsche Macan - trzeba nacisnąć guzik przy mocowaniu tylnej wycieraczki i klapa automatycznie idzie w górę. Foremnie ukształtowany kufer zapewnia 370 l pojemności (do rolety) i 723 l do linii dachu.

Seres 5 i wydajny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, bez kobaltu

Seres 5 wykorzystuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Ich pojemność brutto to 88 kWh.

Seres 5 to dwie wielkości akumulatora, a jaki zasięg i osiągi oraz przyspieszenie

Seres 5 z napędem na tylną oś skrywa w podłodze baterię o pojemności 80 kWh. Silnik zapewnia moc 299 KM i 420 Nm momentu obrotowego. Zasięg takiej konfiguracji wynosi 450 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa tylko 7 sekund.

Seres 5 AWD to znacznie lepsze parametry. Dwa silniki o łącznej mocy 646 KM i imponującym momencie obrotowym 940 Nm tworzą elektryczny napęd 4x4. Podstawowa bateria 80 kWh w tym wariancie zapewni zasięg na poziomie 430 km. Przyspieszenie do 100 km/h zajmie jedynie 4,2 s.

Większa bateria o pojemności 90 kWh wydłuża zasięg do 490 km. Taki Seres 5 AWD przyspieszy od 0 do 100 km/h w 3,9 s. A to już osiągi na poziomie Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s).

Seres 5 obsługuje szybkie ładowanie DC (max. 100 kW) , które ładuje od 20 do 80 proc. baterii w 45 minut (bateria 80 kWh). Czas ładowania baterii w przypadku ładowarki AC wynosi 7 godzin (max. 11 kW).

Seres 5 i bogate wyposażenie w cenie oraz gwarancja na 8 lat

Seres 5 występuje w kilku wersjach kolorystycznych wnętrza oraz kilku kolorach nadwozia. Wyposażenie obejmuje m.in.: system monitorowania ciśnienia w kołach, czujnik parkowania, system stabilizacji toru jazdy ESP/ESC, wspomaganie wjazdu pod górę, automatyczny hamulec, wspomaganie zjazd ze wzniesienia, system kamer 360, dwustrefowa klimatyzacja, elektrycznie sterowane fotele przednie z wentylacją, podgrzewaniem i funkcją masażu, oświetlenie wnętrza LED ambiente (64 kolory), podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, nawigacja, fotografia jednym przyciskiem, system bezkluczykowy, ładowarka indukcyjna, wyświetlacz HUD, asystent pasa ruchu, układ zapobiegający kolizjom z poprzedzającym pojazdem, tempomat adaptacyjny ACC, system hamowania w razie ryzyka kolizji, funkcja umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych z baterii pojazdu V2L, zasilanie/ładowanie innego pojazdu V2V, zdalna aktualizacja oprogramowania OTA, carplay i sterowanie głosowe.

Seres 5 w Polsce będzie dostępny w drugim kwartale 2023 roku. Wtedy też poznamy ceny. Podobno mają być równie konkurencyjne, co w przypadku Seres 3. Gwarancja na auto: do 8 lat która obejmuje także spadek efektywności baterii. Spadek ponad 30 proc. efektywności baterii w trakcie gwarancji oznacza wymianę na nową.