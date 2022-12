Aby w praktyce potwierdzić tę teorię, Continental wraz z firmą transportową Anneberg Transpol rozpoczął w lipcu ubiegłego roku długodystansowy test opon EcoRegional. Przez14 miesięcy ponad 10 ciągników użytkowało opony Continental, a zebrane dane posłużyły do obliczeń mających na celu ukazanie realnego zysku, jaki można uzyskać poprzez zmianę ogumienia. Po okresie testowym zmierzono oszczędność na poziomie 0,9% zużycia paliwa. Biorąc pod uwagę średnie zużycie paliwa na poziomie 27 l/100 km oraz przebiegi roczne rzędu 130 000 km, a także wielkość floty, uzyskane roczne oszczędności paliwowe spółki Anneberg Transpol należy szacować na ok. 22,5 tys. litrów ON, czyli ponad 150 tys. PLN.

To właśnie z myślą o portfelach przedsiębiorców, Continental stworzył najnowszej generacji opony Conti Hybrid HS5 i HD5 na oś prowadzącą i napędową, charakteryzujące się wzmocnioną konstrukcją oraz zastosowaniem inteligentnych rozwiązań technologicznych. Dzięki dwuwarstwowej konstrukcji bieżnika oraz innowacyjnej mieszance, opony Continental pozwalają na uzyskanie wysokich przebiegów przy zachowaniu zwiększonej trwałości i jednoczesnej optymalizacji oporów toczenia. Przekłada się to na uzyskanie nawet o 20% wyższych przebiegów w porównaniu z oponami poprzedniej generacji. Nowe opony Continental umożliwiają także połączenie z rozwiązaniami cyfrowymi, takimi jak system ContiConnect z wbudowanymi czujnikami ciśnienia. Oprócz samej kontroli ciśnienia pozwala on m.in. oszacować, jaki przebieg ma dana opona oraz ile kilometrów pozostało do zakończenia jej okresu użytkowego.