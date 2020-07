Ceny benzyny w krajach europejskich różnią się radykalnie. Litr paliwa w Bułgarii to jedynie 60 proc. ceny w Monako – wyliczają analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Rankomat. Eksperci pokusili się także o porównanie poziomu zarobków Europejczyków i sprawdzili, jak daleko można zajechać tankując bak za dzienne zarobki. Różnice są szokujące…

Niemiec zarabia średnio ponad trzy razy więcej niż Polak. Ta różnica wypada jednak blado przy rekordzie – mieszkańcy najbogatszego Monako dziennie zarabiają 21 razy więcej niż przeciętny Bułgar.

Kraj Średnia dniówka (USD) Cena paliwa za litr (USD) Jak daleko można zajechać za dniówkę? (km) Hiszpania 116 1,27 1310 Francja 163 1,49 1563 Wielka Brytania 166 1,37 1728 Polska 56 1,06 754 Niemcy 187 1,43 1867 Monako 738 1,54 6850 Bułgaria 35 0,96 523 Szwajcaria 335 1,39 3444 Rumunia 45 1,02 628 Norwegia 320 1,68 2721 Szwecja 220 1,51 2085 Czechy 80 1,14 1006 Włochy 134 1,57 1218 Holandia 203 1,73 1680 Portugalia 87 1,54 809

Nic więc dziwnego, że dysproporcje w odległości, jaką przejadą za dziennie zarobki mieszkańcy poszczególnych krajów Starego Kontynentu, są ogromne i to mimo ceny paliwa zwykle niższej w biedniejszych krajach Europy. Dzienne zarobki Bułgara pozwolą mu na zakup paliwa (w cenach lokalnych) na 523 km trasy. Rumun zarobi na 628 km. Podium zamyka przeciętny Polak, który za dniówkę pojedzie 754 km. Niemiec za dzień pracy pokona 1867 km. Najdalej zajedzie mieszkaniec Monako – 6850 km.

Oznacza to, że Polak, który ruszy z Warszawy dojedzie do Lipska. Niemiec dotrze aż do Monako. Szwajcar za dzień pracy kupi paliwa, by zobaczyć Gibraltar. Jednak ten wynik podwaja mieszkaniec Monako, który startując ze stolicy Polski za swoją dniówkę dojedzie właśnie do Gibraltaru i wróci do Warszawy.

Wysokość zarobków odbija się także na wieku użytkowanych samochodów. Najmłodszymi autami w Europie jeżdżą mieszkańcy Luksemburga oraz Wielkiej Brytanii, nawet Szwajcarzy podróżują starszymi samochodami. W ocenie analityków Rankomatu polskie samochody są na tle Europy stare, ale daleko im do najbardziej wiekowych. Rekord należy do Bułgarów – tam średni samochód ma ponad 20 lat.