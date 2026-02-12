Sport i podróż w jednej maszynie

TRACER 7 GT został zaprojektowany jako motocykl, który nie wymaga kompromisów. Dwucylindrowy silnik CP2 o pojemności 689 cm³ zapewnia dynamiczne przyspieszenie i wysoki moment obrotowy dostępny już w średnim zakresie obrotów. Jednostka spełnia aktualne normy emisji, a jednocześnie zachowuje charakterystyczną dla Yamahy elastyczność i żywiołowość.

Model GT wyróżnia się turystycznym dopracowaniem: regulowaną szybą, komfortową kanapą o zmiennej wysokości, podgrzewanymi manetkami oraz standardowymi kuframi bocznymi. To motocykl przygotowany zarówno na codzienne dojazdy, jak i kilkutysięczne wyprawy przez kontynent.

Nowa era zmiany biegów – Y-AMT

Jedną z najważniejszych nowości jest opcjonalny system Y-AMT, który zmienia sposób obsługi skrzyni biegów. Kierowca może korzystać z manualnego sterowania przełącznikiem przy kierownicy lub wybrać tryb automatyczny, w którym motocykl sam dobiera przełożenia. Rozwiązanie to zwiększa komfort jazdy w mieście i pozwala w pełni skupić się na pokonywaniu długich tras.

Elektroniczna przepustnica, tryby jazdy YRC oraz przełączana kontrola trakcji umożliwiają dostosowanie reakcji motocykla do stylu jazdy i warunków drogowych. Całość uzupełnia tempomat, który znacząco poprawia komfort podróżowania autostradą.

Stabilność przy pełnym obciążeniu

Podwozie TRACERA 7 GT zostało zaprojektowane z myślą o jeździe z pasażerem i bagażem. Dłuższy wahacz, sztywna rama oraz zawieszenie z elektroniczną regulacją napięcia wstępnego pozwalają szybko dostosować ustawienia do aktualnego obciążenia.

Za bezpieczeństwo odpowiadają m.in.:

podwójne przednie tarcze hamulcowe z radialnymi zaciskami,

system kontroli trakcji,

sprzęgło A&S redukujące efekt hamowania silnikiem,

ABS dostosowany do jazdy drogowej.

Zbiornik paliwa o pojemności 18 litrów i spalanie na poziomie około 4,2 l/100 km czynią z TRACERA 7 GT motocykl gotowy na naprawdę długie dystanse.

Oryginalne części dostępne w Motogar Polska

Motogar Polska udostępniło kompletną ofertę części OEM do Yamaha TRACER 7 GT, obejmującą elementy silnika CP2, układu napędowego, podwozia, elektroniki, owiewek oraz wyposażenia turystycznego. Dostępne są zarówno części serwisowe, jak i komponenty związane z wyposażeniem dodatkowym oraz systemami wspomagającymi.

„TRACER 7 GT to motocykl, który bardzo często jest intensywnie eksploatowany – zarówno w codziennym ruchu, jak i podczas długich wypraw. Dlatego dostępność oryginalnych części ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego właściwości jezdnych i niezawodności” — mówi Adrian Pakulski, współwłaściciel Motogar Polska.

O sklepie Motogar Polska

Motogar Polska to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży oryginalnych części i akcesoriów OEM do motocykli japońskich i europejskich marek. Firma działa od 2016 roku i oferuje szeroki katalog komponentów serwisowych, konstrukcyjnych oraz turystycznych. Marką zarządza Enduro 7, rozwijająca projekty e-commerce w branży motocyklowej.