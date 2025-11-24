Standard Van ProCenter funkcjonuje w sieci dealerskiej Mercedes-Benz już od kilku lat, wdrożony także w lokalnych oddziałach poszczególnych przedstawicieli marki. – Jest dla nas oczywiste, że klienci powinni mieć zapewnioną obsługę jakości premium na każdym etapie kontaktu z marką Mercedes-Benz – taki był punkt wyjścia do stworzenia standardu Van ProCenter i to się doskonale sprawdziło – mówi René Achinger, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans w Polsce. – Wyspecjalizowane salony gwarantują najwyższy poziom profesjonalizmu od momentu przekroczenia progu salonu poprzez kontakt z doradcą, ofertę, zakup i usługi powiązane z eksploatacją i serwisem. Dziś punkty w tym standardzie funkcjonują już w 10 lokalizacjach na terenie całej Polski.

Drużyna ekspertów

Pierwsze, co wyróżnia salon Van ProCenter, to dedykowany zespół w zakresie sprzedaży, serwisu i obsługi posprzedażnej samochodów dostawczych. Obejmuje to doradców handlowych, a także takie osoby jak: asystent sprzedaży, product expert z obszaru connectivity, online marketing specialist, lead specialist, digital transformation manager oraz wirtualny doradca handlowy i mobilny doradca w zakresie serwisu i części zamiennych. Zespół ten jest profesjonalnie przygotowany do tego, by przedstawić klientowi kompletną aktualną ofertę, uwzględniającą korzystne rabaty i promocje. Przykładem może być jesienna promocja modeli Mercedes-Benz Sprinter i Vito, które w tym roku świętują 30-lecie.

Obsługa serwisowa również wiąże się z wyższymi wymaganiami, które dealer musi spełnić. Są to między innymi: dedykowane przyjęcie do serwisu dla pojazdów dostawczych, możliwość rezerwacji wizyt serwisowych online, wymagana certyfikacja blacharsko-lakiernicza i dłuższe godziny otwarcia w głównych punktach dealersko-serwisowych. To wszystko sprawia, że począwszy od wyboru, zakupu i odbioru pojazdu dostawczego, aż po jego eksploatację i serwis każdy klient ma zapewnioną kompleksową opiekę specjalistów.

Wszystko jak na dłoni

Standard Van ProCenter zakłada, że wszystkie dostępne modele z portfolio Mercedes-Benz Vans można obejrzeć na ekspozycji w salonie – w ten sposób klient ma szansę dokładnie się z nimi zapoznać i z pomocą doradcy dokonać odpowiedniego wyboru: profesjonalnie i komfortowo. Oprócz tego, na zewnątrz, pod specjalną zadaszoną i oświetloną wiatą prezentowane są pojazdy w różnych wariantach zabudowy. Umożliwia to zorganizowanie w ciągu 48 h jazdy testowej dowolnym modelem lub natychmiastowy zakup i odbiór gotowego auta. Jeśli klient zainteresowany jest pojazdem używanym, salon Van ProCenter dysponuje również taką ofertą certyfikowanych samochodów – z osobną ekspozycją na placu oraz online – a także korzystnymi możliwościami odkupu.

Zawsze mobilni

Wypełniony grafik zajęć, napięty dzień pełen spotkań to codzienność wielu klientów – w salonach Van ProCenter to nie problem, bo godziny pracy w głównych punktach są wydłużone, co ułatwia dostęp do usług dealera. W świecie Mercedes-Benz Vans czas jest na wagę złota, o czym wie każdy, kto pracuje w transporcie – jakiekolwiek przestoje, opóźnienia powodują zakłócenia i stres. Dlatego standard Van ProCenter uwzględnia również optymalną mobilność. Opcjonalna usługa „door-to-door” gwarantuje odbiór pojazdu wymagającego serwisu od klienta, a następnie, po zakończonej obsłudze, dostarczenie go z powrotem. W ofercie dostępna jest także szeroka gama samochodów zastępczych, tak by nic nie zakłócało codziennej działalności.

Komfort na dzień dobry

Na jakość premium składają się detale. Odwiedzając salon Van ProCenter, klient ma do dyspozycji dodatkowe miejsca parkingowe dla pojazdów dostawczych. Po wejściu nie trzeba nikogo szukać – na recepcji zostaniemy skierowani wprost do doradcy handlowego.

Istotą koncepcji Van ProCenter jest profesjonalna konsultacja w każdym aspekcie ważnym dla użytkownika pojazdu – w największym możliwym komforcie. Dlatego na stanowiskach obsługi, siedząc w wygodnym fotelu, klient może zapoznać się z pełną ofertą, możliwymi opcjami zabudowy, warunkami finansowania itp. W razie zainteresowania kompletnym pojazdem – składającym się z podwozia i zabudowy – można wybrać go także spośród różnych wersji dostępnych na ekspozycji i na placu. Możliwa jest też jazda testowa dowolnym modelem. Wreszcie, ostatni etap sprzedaży – profesjonalny odbiór pojazdu – odbywa się w salonie, podobnie jak w przypadku samochodów osobowych.

– Tworząc nasz standard Van ProCenter, skupiliśmy się wyłącznie na potrzebach klientów samochodów dostawczych Mercedes-Benz, a tym samym na najwyższej jakości w każdym obszarze i pełnej mobilności. Po kilku latach funkcjonowania tej koncepcji mogę z dumą powiedzieć, że nie jest to tylko idea, ale codzienna praktyka, której nasi klienci mogą w pełni zaufać – podkreśla René Achinger. – A żeby jej doświadczyć zapraszamy do wybranego salonu Van ProCenter – świat trójramiennej gwiazdy jest gotów na każde wyzwanie.