Quiz o motoryzacji PRL - pamiętasz o tych perełkach? 8/11 to poziom ekspert
dzisiaj, 83 minut temu
Choć na ulicach rządziły Maluchy, Fiaty 125p i Polonezy, motoryzacja PRL obfitowała w ciekawe projekty - wiele z nich przez lata nie ujrzało światła dziennego, a do produkcji seryjnej nie trafił... żaden. Pamiętasz te perełki? 8 na 11 punktów to już poziom wiedzy eksperta. Sprawdź wiedzę w quizie!
