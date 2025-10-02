Nowa Kia Stonic już dostępna w Polsce. Tak wygląda koreański przedstawiciel B-SUV

Nowa Kia Stonic jest odważniejsza od poprzedniego wcielenia. Designem upodobniła się do Sportage czy EV3 i EV9. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" wpisana między pionowe reflektory. Zniknęły klasyczne lampy. Teraz światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją i zapewnią aktywne dopasowanie wiązki światła do warunków drogowych.

Tył zamyka zmodyfikowana klapa bagażnika. Nowe lampy wyróżnia charakterystyczna grafika. W palecie kolorów pojawiły się dwa nowe – Adventurous Green i Yacht Blue. Nowe obręcze kół są dostępne w rozmiarach 16- i 17 cali. Stonic urósł o 25 mm i teraz ma 4,2 m długości.

W kabinie nowa ergonomia miejsca kierowcy

Kia od nowa narysowała również kabinę. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem Ultra Wide-Display, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów oraz 12,3-calową stację multimedialną – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. System multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Jeszcze niżej projektanci wkomponowali osobny panel dotykowy Multimode Touch Display z dwoma pokrętłami do obsługi multimediów, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa obejmuje ładowarkę, porty USB-C, przyciski do sterowania podgrzewaniem foteli i pojemny schowek z podłokietnikiem. Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto to standard.

Nowa Kia Stonic to dwa silniki benzynowe do wyboru

Wreszcie napęd. Nowa Kia Stonic jest dostępna z silnikiem benzynowym 1.0 T-GDI o mocy 100 KM. Mocniejszy wariant to jednostka 1.0 T-GDI z układem miękkiej hybrydy (MHEV) o mocy 115 KM (o 15 KM więcej wobec poprzednika). W oby przypadkach zamiast sześciobiegowej skrzyni manualnej można zamówić siedmiobiegowy dwusprzęgłowy automat 7DCT.

Nowa Kia Stonic wyposażona po sufit

Kia nie skąpi jeśli chodzi o systemy wspomagające jazdę. Układ monitorowania martwego pola w lusterkach z funkcją automatycznej korekty toru jazdy pomaga unikać kolizji podczas zmiany pasa ruchu. Samochód potrafi także ostrzegać pasażerów przed pojazdami zbliżającymi się z tyłu podczas otwierania drzwi.

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach, wykorzystujący kamerę i radar z przodu, pomaga unikać kolizji z innymi uczestnikami ruchu. Aktywny tempomat współpracujący z nawigacją automatycznie dostosowuje prędkość przed zakrętami. Asystent jazdy po autostradzie utrzymuje bezpieczny dystans od poprzedzającego pojazdu i odpowiednie położenie na pasie. Elektronika również pilnuje, by samochód utrzymywał tor jazdy na środku pasa ruchu.

Ile kosztuje nowa Kia Stonic? Oto ceny

Nowa Kia Stonic jest dostępna w trzech wersjach wyposażeniowych: M, L i GT-Line. Skrzynia automatyczna do każdego wariantu jest dostępna za 6800 zł. Ceny prezentują się następująco:

Kia Stonic z podstawowym silnikiem 1.0 T-GDI/100 KM i 6-biegową w wersji M skrzynią manualną kosztuje od 90 990 zł . Wersja L to wydatek od 98 990 zł;

i 6-biegową w wersji M skrzynią manualną . Wersja L to wydatek od 98 990 zł; Kia Stonic z miękką hybrydą 1.0 T-GDI MHEV/115 KM w wersji L to wydatek od 109 990 zł. Auto w konfiguracji GT-Line kosztuje od 110 990 zł.

Nowa Kia Stonic daje trzy wersje do wyboru. Jakie wyposażenie?

Już najtańsza Kia Stonic w wersji M ma długą listę wyposażenia. Standard obejmuje:

relingi dachowe,

przednie i tylne czujniki parkowania,

cyfrowy zestaw wskaźników z wyświetlaczem o przekątnej 4,2 cala,

dotykowy ekran systemu multimedialnego o przekątnej 12.3 cala,

wielofunkcyjny panel dotykowy do sterowania multimediami i klimatyzacją,

elektroniczny hamulec postojowy (w modelach z przekładnią 7DCT),

alert przypominający o sprawdzeniu tylnych siedzeń,

port USB-C dla pasażerów tylnej kanapy,

16-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Środkowy wariant to odmiana L. W tej wersji Kia Stonic oferuje:

światła mijania i drogowe wykonane w technologii LED z funkcją powitania,

tylne lampy LED,

system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach i ruchu pojazdów podczas cofania,

elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami LED,

czujnik deszczu,

przyciemniane szyby tylne,

podgrzewana kierownica oraz fotele,

regulacja wysokości fotela pasażera,

17-calowe obręcze kół z lekkich stopów,

Najbogatsza i najładniejsza Kia Stonic w wersji GT-Line kusi usportowionym wyglądem. Wyposażenie to: