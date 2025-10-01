rozwiń

Nowa Kia K4 już dostępna w Polsce. To 5-drzwiowy hatchback

Nowa Kia K4 w energetycznym kolorze Sparkling Yellow i najlepszej wersji GT-Line dowodzi, że świat nie kończy się na SUV-ach. Koreańczykom wyszło, że ludzie nadal potrzebują klasycznych i tańszych samochodów.

Stąd narysowany z rozmachem pięciodrzwiowy hatchback K4 zastąpi oferowany od 20 lat model Ceed i został pomyślany tak, by połączyć zwinność aut kompaktowych oraz przestronność limuzyn segmentu D. Będzie hit? Wiadomo już, co dostaną kierowcy…

Nowa Kia K4 jest większa niż Ceed. Na 18-calowych kołach wygląda świetnie

Wyróżniający design K4 to zasługa sztuczek projektantów Kia. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnym odcięciu przy tylnym spoilerze. Pionowe reflektory na krańcach gładkiego nadwozia optycznie poszerzają sylwetkę. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium. Nisko poprowadzona i szeroka maska, długa kabina i pionowy tył sprawiają, że nowe proporcje auta bardziej przypominają kombi, czy nawet ekskluzywne nadwozie shooting brake niż klasycznego hatchbacka. Pod względem designu - klasa!

Kia CEED Kia CEED / KIA / www.weigl.biz

K4 ma 4440 mm długości, czyli jest o 11,5 cm dłuższa niż Ceed 5d. Wszerz przybyło 50 mm do 1850 mm. Nowa platforma to także rozstaw osi rozciągnięty aż o 70 mm do 2720 mm. W efekcie 5-drzwiowa Kia stoi na szeroko rozstawionych 18-calowych kołach, jakby w każdej chwili była gotowa wbić się w zakręt. I to jest super! Cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0 w telefonie i auto budzi się do życia – animacja reflektorów LED sygnalizuje gotowość do podróży. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Kia K4 wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny.

Kia K4 zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną z przyciskami i pokrętłem od sterowania audio – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Jeszcze niżej projektanci zostawili cztery klasyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa obejmuje ładowarkę, uchwyty na napoje i pojemny schowek z podłokietnikiem. Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto to standard.

Ma 4,4 m długości, a jest przestronna jak limuzyna segmentu D

Kompaktowa Kia K4 zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Trzyramienna kierownica z łopatkami idealnie leży w dłoniach, a głębiej profilowane fotele z podgrzewaniem i wentylacją gwarantują komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Z tyłu miejsca jest mnóstwo - Kia zapewnia, że nowy model zapewnia najlepszą w klasie przestrzeń na nogi (964 mm). Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę (973 mm). K4 z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Kia K4 ma bagażnik o 43 l większy niż Ceed. Jaka pojemność?

Kia K4 zapewnia bagażnik o pojemności 438 l, to o 43 l więcej niż Ceed 5d. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1217 l i powstaje płaska powierzchnia. To się chwali! Pomysłowości dopełniają haczyki na torby.

Trzy silniki do wyboru. Oszczędna hybryda 1.6 pod maską

Wreszcie napęd. Kia K4 początkowo będzie dostępna z dwoma silnikami benzynowymi do wyboru. Bazowa jednostka 1.0 Turbo/115 KM jest połączona z 6-biegową skrzynią manualną. Większą frajdę z jazdy zapewni nowy 1.6 Turbo o dwóch poziomach mocy 150 KM i 180 KM – oba warianty obsługuje 7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa. Większy silnik z pewnością będzie sprzedawać się najlepiej. Dla porównania Kia Ceed jest jeszcze oferowana z jednostkami 1.0/100 KM i 1.5/140 KM.

W 2026 roku dołączy hybryda. Kia wykorzysta 136-konny napęd HEV znany z Niro, to oznacza wolnossący silnik 1.6 GDI połączony z sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową drugiej generacji (6DCT). Taki układ średnio zużywa 4,5 l benzyny na 100 km.

– K4 pokazuje, że nasze modele charakteryzują się nie tylko odważnym designem, ale również innowacjami i zaawansowaną technologią niezależnie od rodzaju napędu – mówi Sjoerd Knipping, dyrektor zarządzający w Kia Europe. – Model ten odzwierciedla naszą misję, która mówi, aby ekscytującą mobilność czynić dostępną dla wszystkich, także dla klientów, którzy nie są jeszcze gotowi na samochody elektryczne dodał.

Jakie wyposażenie i systemy bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo zapewni: układ kamer, który wyświetli obraz martwego pola widzenia w lusterkach na ekranie zegarów. system monitoruje radarami strefy obok auta i zapobiega kolizjom podczas zmiany pasa. Sprytny tempomat dostosuje prędkość i w razie braku reakcji kierowcy potrafi zatrzyma samochód. Kia K4 również utrzyma dystans, dopilnuje pasa ruchu, a nawet pomoże w jego zmianie. Do tego nowy hatchback ostrzega i hamuje przy wyjeździe tyłem oraz rozpoznaje pojazdy, pieszych i rowerzystów. Wyposażenie obejmuje również:

  • sterowanie głosowe z asystentem AI,
  • streaming muzyki,
  • audio firmy Harman Kardon,
  • hotspot Wi-Fi.

Ile kosztuje nowa Kia K4? Oto ceny, kombi w 2026 roku

Kia K4 jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia – M, L, oraz GT-Line. K4 GT-Line seryjnie ma na pokładzie właściwie wszystkie elementy wyposażenia (jedyną opcją pozostaje dach panoramiczny). Ceny K4 w wersji hatchback prezentują się następująco:

  • Kia K4 w wersji M z silnikiem 1.0/115 KM i 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 107 490 zł. Wersja L to wydatek od 119 900 zł;
  • Kia K4 z silnikiem 1.6/150 KM i 7-biegowym automatem w wersji M kosztuje od 116 490 zł. Wersja L wymaga 128 990 zł. Odmiana GT-Line - 149 990 zł;
  • Kia K4 z najmodniejszym silnikiem 1.6/180 KM (7DCT) w wersji L kosztuje od 133 490 zł. Najbogatsza konfiguracja GT-Line to wydatek na poziomie 154 990 zł.

Wyposażenie standardowe jest niezwykle bogate. Już bazowy model w wersji M zapewnia:

  • światła dziennie, mijania i drogowe wykonane w technologii LED,
  • system Smart Key otwierania i uruchamiania auta bez użycia kluczyka,
  • wielofunkcyjną kierownicę pokrytą skórą,
  • cyfrowe wskaźniki,
  • dotykowy panel sterowania klimatyzacją,
  • ekran systemu multimedialnego połączone w jeden wyświetlacz,
  • bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay i Android Auto,
  • usługi cyfrowe Kia Connect,
  • kamerę cofania,
  • przednie i tylne czujniki parkowania,
  • 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów,
  • automatyczną klimatyzację dwustrefową,
  • tempomat.

Porównując cenę K4 w wersji M z ceną modelu Ceed również w wersji M (1.5 T-GDI 140 KM DCT), cena Ceeda przed promocją jest nawet o 500 zł wyższa od ceny porównywalnego K4, który jest napędzany silnikiem o 10 KM mocniejszym, ma znacznie przestronniejsze wnętrze i jest podobnie wyposażony. To bardzo dobra oferta za tak nowoczesny, przestronny i dynamiczny samochód. Rodzinna Kia K4 kombi zadebiutuje w 2026 roku.

