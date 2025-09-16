Toyota tnie ceny o 29 000 zł. Hybrydy rządzą na rynku

Toyota rozdaje karty na polskim rynku. Od stycznia zarejestrowano ponad 60 400 samochodów osobowych i dostawczych tej japońskiej marki. Lwią cześć wyniku wypracowała Corolla. Zestawienie Top10 obejmuje aż cztery auta tego producenta. Do tego hybrydy stanowią ponad 80 proc. sprzedaży Toyoty w Polsce.

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji, także tej napierającej z Chin. Stąd cenniki uwzględniają nowe rabaty na wybrane wersje najpopularniejszych modeli. W efekcie zniżki sięgają 29 000 zł. Co to oznacza dla kierowców?

Toyota Yaris Cross to najtańszy SUV japońskiej marki w Polsce

Toyota Yaris Cross to najpopularniejszy w Polsce B-SUV – trzyma w garści 20 proc. segmentu. Po ostatniej modernizacji samochód zyskał lepsze wyciszenie. Specjaliści posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach luksusowych – szyba czołowa i przednie boczne są teraz grubsze. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny, zamontowano też rezonator na dolocie. Przedział silnika jest lepiej izolowany od kabiny – w desce rozdzielczej pojawiło się 3-warstwowe wygłuszenie zamiast pojedynczej warstwy, dodatkową porcję filcu dodano też w górnej części. Efekt? To zupełnie nowy komfort akustyczny, nawet przy prędkościach autostradowych w kabinie jest znacznie ciszej.

Za kierownicą najwięcej frajdy z jazdy zapewni hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zastrzyk wzmacniający przełożył się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Jak jeździ Toyota Yaris Cross z 1,5-litrową hybrydą o mocy 130 KM?

Yaris Cross Hybrid 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10,7 s, czyli o pół sekundy szybciej. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s (lepiej o 0,4 s). W praktyce samochód "zbiera się" wyraźnie sprawniej od modelu ze starszą, 116-konną hybrydą. Poza tym, w tego rodzaju aucie bardziej liczy się częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie zużycie paliwa. 130-konny SUV Toyoty potrzebuje 4,5 l benzyny na 100 km, to zużycie na poziomie starszej i słabszej hybrydy.

Co ciekawe, Brytyjczycy sprawdzili różne hybrydy pod kątem zużycia paliwa, ale w tzw. realnych warunkach (real mpg). Próby przeprowadzono na hamowni, jednak różnią się one od oficjalnych cykli tym, że nieco lepiej imitują rzeczywistość. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry dla klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała zarówno miejskie i podmiejskie drogi, jak i autostrady, aby jak najlepiej odzwierciedlić codzienne użytkowanie pojazdu przez przeciętnego kierowcę. Wyniki?

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid spala 2,73 l benzyny na 100 km

Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid – 4,7 l/100 km. Miejski SUV nie tylko został uznany za najlepszy samochód w zestawieniu, ale również uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Yaris Cross zaskoczył również średnim zużyciem paliwa w mieście – 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid - hatchback uzyskał 4,72 l/100 km. Podium zamknęła Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid – 5,04 l/100 km.

Miejsce Marka i model Deklarowane zużycie (WLTP) Realne średnie spalanie 1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km 2. Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid 4,1 l/100 km 4,72 l/100 km 3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid bd. 5,04 l/100 km 4. Renault Clio Hybrid 140 5,3 l/100 km 5,47 l/100 km 5. Toyota Prius IV 1.8 bd. 5,6 l/100 km

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid?

Toyota Yaris Cross z 1,5-litrową hybrydą o mocy 116 KM dostępna jest w wersjach Active, Comfort i Style. 130-konna hybrydę można zamówić w odmianie Style, Executive, GR Sport oraz Premiere Edition.

Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 106 300 zł. To 4600 zł taniej niż na metce. Wyposażenie obejmuje:

16-calowe felgi stalowe z oponami 205/65 R16;

Światła główne w technologii projektorowej;

System multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym;

Łączność ze smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto,

Automatyczną klimatyzację,

Kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

Inteligentny tempomat adaptacyjny;

System wspomagający pokonywanie podjazdów;

Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu czy układ rozpoznawania znaków drogowych.

Toyota Yaris Cross 4x4 AWD-i taniej o 8100 zł

Korzystniejsze warunki zakupu Toyota przewidziała także w przypadku zakupu Yarisa Cross z napędem 4x4 AWD-i. Auto z układem 1.5 Hybrid o mocy 116 KM kosztuje od 130 900 zł (wersja Style taniej o 8000 zł), a ceny samochodów z mocniejszą 130-konną hybrydą zaczynają się od 132 800 zł (wersja Style; rabat 8100 zł).

Toyota Yaris Cross - cennik, wyposażenie, wersje

Nowa Toyota Yaris Cross Active Comfort Style Executive GR Sport 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 106 300 zł 112 200 124 000 - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT - 114 200 126 000 131 900 140 700 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT - - 132 800 138 700 -

Ule kosztuje Toyota Yaris? To najtańsza hybryda japońskiej marki

W przypadku zwykłej Toyoty Yaris zwiększono rabat dla wersji Style z napędem 1.5 Hybrid o mocy 116 KM. Samochód wyposażony w 16-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera czy bezprzewodową ładowarką do telefonów kosztuje teraz od 103 300 zł

Toyota C-HR tańsza aż o 29 000 zł

Nowa Toyota C-HR daje do wyboru aż trzy hybrydy. Bazowy układ 1.8 Hybrid/140 KM powinien zużywać 4,7 l/100 km. Odmiana 2.0 Hybrid (178 KM) występuje w wariancie z napędem na przednią oś lub 4x4 AWD-i. Najlepsze osiągi zapewni Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid z napędem o mocy aż 223 KM i zasięgiem do 66 km w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym WLTP. Ceny?

Najtańsza Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Comfort kosztuje teraz od 120 800 zł, czyli 20 100 zł taniej. To SUV z dwustrefową klimatyzacją, cyfrowymi zegarami oraz systemem multimedialnym z nawigacją online. Toyota C-HR w tym wariancie to także najlepiej wyceniona propozycja w Leasingu KINTO One. Miesięczna rata za taki samochód to ok. 940 zł netto, czyli 60 zł więcej niż w przypadku Yarisa Cross w wersji Comfort.

Toyota C-HR Style kosztuje teraz od 149 600 zł, a odmiana Executive została wyceniona na 160 400 zł. Zwiększono także do 29 000 zł rabat dla Toyoty C-HR z napędem 2.0 Plug-in Hybrid z 2024 roku produkcji.

Nowa Toyota Corolla Cross już dostępna o 13 800 zł

Toyota Corolla Cross z napędem 1.8 Hybrid/140 KM w wersji Style kosztuje teraz od 141 300 zł. Taki rodzinny SUV jest wyposażony w 18-calowe felgi aluminiowe, ma inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, podgrzewane fotele przednie i przyciemniane szyby tylne. Do tego jest 12,3-calowy wyświetlacz zegarów i 10,5-calowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect z nawigacją.

Toyota zwiększyła także upusty na ostatnie sztuki Corolli Cross przed faceliftingiem. Specjalne warunki dotyczą odmian 1.8 i 2.0 Hybrid, a zyskać można nawet do 15 900 zł.

Najpopularniejsza Toyota Corolla 1.8 Hybrid spala 4,4 l/100 km. Ile kosztuje?

Toyota Corolla to najpopularniejszy nowy samochód w Polsce. Kierowcy mają do wyboru dwie hybrydy 5. generacji. Podstawowa z silnikiem 1.8 zapewnia 140 KM i powinna średnio zużywać 4,4 l/100 km. Alternatywą jest wersja 2.0 Hybrid/178 KM, która łączy niskie zużycie paliwa (od 4,7 l/100 km) z dynamiką.

Corolla TS Kombi i sedan z układem 1.8 Hybrid to najczęściej wybierane auta. W przypadku TS Kombi ceny po rabacie startują od 119 000 zł za samochód w wersji Comfort, która w standardzie oferuje 16-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect z nawigacją chmurową i 10,5-calowy ekran dotykowy oraz automatyczną dwustrefową klimatyzację.

W przypadku Corolli Sedan ceny wersji Comfort rozpoczynają się od 118 100 zł, a samochody z dodatkowym pakietem Tech kosztują od 125 000 zł. Lepsze warunki zakupu dotyczą także bogatszej wersji Style (od 128 400 zł) oraz odmiany GR Sport (od 139 200 zł).

Toyota Aygo X kosztuje od 68 900 zł

Toyota Aygo X tanieje teraz do 8000 zł. Lepsze warunki zakupu dotyczą samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Aygo X z przekładnią Multidrive S w wersji Comfort kosztuje od 68 900 zł. Ceny wersji Style startują od 75 900 zł, a odmiany Executive od 85 900 zł. Limitowana wersja JBL z automatem to wydatek od 86 900 zł.