Nowa Toyota Camry podbija rynek. Hybryda 5. generacji znika na pniu

Toyota Camry jest z nami ponad 40 lat. Na całym świecie od debiutu w 1982 roku sprzedano przeszło 21 mln egz. wszystkich generacji tego auta. W 2004 roku Japończycy zdecydowali o wycofaniu tego modelu ze Europy. Wreszcie w 2019 roku nad Wisłę wjechała 8. generacja Camry z napędem hybrydowym i wówczas na rynku miała przynajmniej pięciu rywali, w tym Passata, Mondeo czy Mazdę 6.

Reklama

Teraz w salonach Toyoty króluje zupełnie nowa Camry 9. generacji i otacza ją zupełnie inny krajobraz. Na przestrzeni 5 lat sedany konkurencji wyginęły, stąd pod nieobecność rywali japońska limuzyna ma prostą drogę do sukcesu. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. W pierwszej połowie 2025 roku producent sprzedał na całym świecie ponad 2 mln hybryd, a najpopularniejszym modelem była właśnie Camry z hybrydą 5. generacji. Na drogi wyjechało 266 970 aut. Czym ten prawie 5-metrowy wóz kusi kierowców?

Nowa Toyota Camry w kolorze Precious Bronze wygląda najlepiej

Reklama

Na żywo nowa Camry w kolorze Precious Bronze robi świetne wrażenie. Jako klasyczny sedan z długą maską, kabiną przesuniętą do tyłu i na dużych 18-calowych kołach zyskała proporcje zbliżone do eleganckiego coupe. Na świat patrzy przez wąskie reflektory LED w stylu lamp stosowanych w najnowszych wdaniach Toyoty C-HR i Prius. Tylne światła razem z wydłużoną formą pokrywy bagażnika nawiązują do przedniego pasa.

W kabinie duże ekrany, rząd przycisków i nowa ergonomia miejsca kierowcy

Od progu Camry wita przyjemnymi w dotyku materiałami oraz nienachalną cyfryzacją. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z szerokim, 12,3-calowym centralnym ekranem na jednej wysokości z 12,3-calowym konfigurowalnym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów – wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na polecenia, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi i pozwala sterować nawigacją w chmurze, muzyką oraz klimatyzacją (również za pomocą asystenta głosowego). Przy czym Toyota w erze wszechobecnych wyświetlaczy jedzie pod prąd i nie rezygnuje z przycisków.

Z listy opcji można dołożyć system Toyota Smart Connect+ oraz system premium audio JBL z 9 głośnikami. Camry łączy się bezprzewodowo ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto. We wnętrzu przewidziano aż pięć portów USB. Standardem jest bezprzewodowa ładowarka.

Nowa Camry jest większa od poprzedniego modelu. Jakie wymiary?

Toyota Camry 9. generacji urosła o 3,5 cm do 4,92 m długości. Zaletą pozostaje przestronność i funkcjonalność. Nowe fotele to głębsze wyprofilowanie oparcia oraz dłuższe siedzisko dla lepszego podparcia ud kierowcy i pasażerów. Szofer o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta.

Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w sali kinowej – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu (w podsufitce są wgłębienia). Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 15 cm luzu.

Zamiast kanapy w drugim rzędzie można mieć dwa osobne fotele (podział 40:20:40). Plus na konto inżynierów od wyciszenia kabiny – wykonali bardzo dobrą robotę. Posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach luksusowych – przednie boczne szyby standardowo skrywają warstwę tłumiącą hałas. Komfort akustyczny we wnętrzu poprawiły też nowe nakładki w okolicy słupków A po stronie szyby czołowej, wygłuszenie okolicy klamek oraz obniżenie piór wycieraczek (są schowane poniżej krawędzi maski).

Jaka jest pojemność bagażnika w nowej Camry?

Pozytywnie nastraja też ambientowe podświetlenie kabiny. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane). Bagażnik zapewnia solidne 493 l pojemności, do tego otwór w tylnej kanapie umożliwia przewóz nart.

Nowa Camry dostała nowy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid. Jak jeździ i ile zużywa paliwa?

Sercem Camry jest najnowszy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid. Po modyfikacjach silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty. Całość jest bardziej kompaktowa i lżejsza o 7,7 kg. Nowa hybryda generuje 230 KM mocy, to o 12 KM więcej niż w poprzedniku (218 KM). A jak japońska limuzyna radzi sobie na drodze?

Dziś to najlepsza hybryda w ofercie Toyoty. Poprzedni układ przewyższa pod każdym względem. Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w starszej generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,8 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy autostradą pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia nabrała ogłady, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Poprawiła się też dynamika. Nowa Toyota Camry na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 7,2 s (poprzednia wersja 8,3 s).

Bezpieczeństwo? Tu Toyota stawia na nowy zestaw radarów i kamer. Camry rozpoznaje większą liczbę zagrożeń i pomaga uniknąć kolizji w większej liczbie scenariuszy, a także stale monitoruje, czy kierowca jest skupiony na prowadzeniu (kamera na kolumnie kierownicy nie spuszcza oka z szofera). Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia jest jeszcze skuteczniejszy w trakcie poruszania się po mieście, a także wykrywa niebezpieczeństwo zderzeniem czołowym. Przy skręcie monitorowany jest teraz ruch na dwóch pasach oraz pojazdy i rowerzyści nadjeżdżający z boku.

Nowa Toyota Camry tanieje nawet o 17 400zł. Oto najpopularniejsze wersje

Nowa Toyota Camry jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia: Comfort, Prestige i Executive. Do wyboru jest osiem lakierów, dwa wzory felg oraz pięć wariantów tapicerki wnętrza. Ceny? Producent uruchomił Ekobonus w wysokości 7,3 proc. w efekcie Camry solidnie tanieje. Przy czym kupujący nie żałują sobie przy konfiguracji…

Toyota Camry Prestige kosztuje od 191 800 zł. Ten model uwielbiają Polacy

Dwie trzecie zamówień to nowa Camry w wyższych specyfikacjach. Aż 35 proc. wybiera auto w odmianie Prestige. Taki model kosztuje o 15 100 zł mniej, czyli od 191 800 zł. Wyposażenie obejmuje:

18-calowe felgi aluminiowe,

tapicerkę ze skóry naturalnej i syntetycznej,

fotele przednie z wentylacją,

technologię oczyszczania powietrza Nanoe,

przyciemniane szyby tylne,

światła główne oraz tylne lampy w technologii LED,

cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala,

asystenta zmiany pasa ruchu,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu auta.

Nowa Toyota Camry Executive rozchwytywana

Niewiele mniej, bo aż 31 proc. kupujących wybiera topową odmianę Executive. Ten model potaniał o 16 500 zł i kosztuje od 210 400 zł. Na pokładzie:

trzystrefowa klimatyzacja automatyczna,

ekran panoramiczny z systemem kamer 360 stopni,

cyfrowe lusterko wsteczne,

pamięć ustawień fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych,

spryskiwacz kamery cofania,

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie,

wyświetlacz projekcyjny HUD na przedniej szybie,

system Premium Audio JBL z 9 głośnikami,

podłokietnik tylny z możliwością̨ sterowania radiem, elektrycznym pochyleniem tylnych foteli, regulacji temperatury klimatyzacji oraz rolety,

otwór w tylnej kanapie umożliwiający przewóz nart.

Najtańsza Toyota Camry kosztuje od 172 400 zł

Nowa Camry w bazowej wersji Comfort po odjęciu 7,3 proc. bonusu kosztuje od 173 300 zł. To bardzo atrakcyjna oferta, szczególnie, że model poprzedniej generacji był wyceniony na 182 900 zł. Nic więc dziwnego, że na najtańszą odmianę decyduje się aż 21 proc. kupujących.

Camry w najtańszej odmianie oferuje dwustrefową klimatyzację, inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę telefonów, podgrzewane wycieraczki, systemem multimedialny Toyota Smart Connect z 12,3-calowym ekranem dotykowym z nawigacją online oraz asystentem głosowym. Na pokładzie są też najnowsze systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w tym trzecia generacja Toyota Safety Sense z układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, układem monitorowania martwego pola w lusterkach i kamerą monitorującą kierowcę. Auto ma 17-calowe felgi aluminiowe, inteligentny tempomat adaptacyjny, czujniki parkowania oraz podgrzewane fotele przednie. Do wersji Comfort można zamówić pakiet Business (5000 zł). Taki zestaw obejmuje przyciemniane tylne szyby, podgrzewaną kierownicę oraz tapicerkę ze skóry syntetycznej.

Toyota Camry - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi