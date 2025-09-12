Nowe ceny paliw od 15 września. Tyle zapłacisz za benzynę, ON i gaz LPG

Ceny benzyny, diesla i LPG przez ostatnie tygodnie nie wywoływały wśród zmotoryzowanych emocji. Od poniedziałku sytuacja na stacjach paliw może się zaskoczyć. Liczby najlepiej opisują sytuację…

– Średnie ceny paliw na stacjach spadły w tym tygodniu o około 1–3 grosze na litrze – wyliczają analitycy BM Reflex. Benzyna 95 kosztuje 5,80 zł/l. Za lepszą "98" kierowcy płacą 6,58 zł/l. Olej napędowy to cena na poziomie 5,90 zł/l. Użytkownicy aut z instalacją LPG płacą za gaz 2,65 zł/l. Ile zapłacą kierowcy od 15 września?

Nowe ceny benzyny 95 od 15 września

Benzyna 95 od poniedziałku 15 września ma kosztować 5,72-5,83 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to cena w przedziale od 6,51 do 6,62 zł za litr. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą 5,84-5,95 zł za litr oleju napędowego. Niewielkie zmiany będą udziałem gazu LPG, którego ceny mają wynieść od 2,56 do 2,62 zł za litr.

Z kolei analitycy BM Reflex wyliczają, że w nadchodzącym tygodniu paliwo może stanieć o 2 grosze. W efekcie benzyna 95 ma kosztować 5,78 zł/l. Za olej napędowy trzeba będzie zapłacić 5,88 zł/l. Nieznacznie, bo o 1 gr na litrze może potanieć gaz LPG - do 2,64 zł/l.

– Zarówno sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak i wojna w Ukrainie powodują wiele niepewności i wahań cen ropy naftowej. Przekładało się to na decyzje krajowych producentów dotyczące zmian hurtowych cen paliw – twierdzą analitycy. – Chociaż dynamika zmian jest wyraźna, kierunek zmian jest zróżnicowany, co pozwala na utrzymanie względnie stabilnych cen na stacjach – oceniają.

Od 12 września wraca słynna promocja paliwo. Taniej na Circle K

Za drogo? Sieć Circle K właśnie głosiła, że przedłuża wakacyjne promocje na swoich 400 stacjach. Stąd od 12 września kierowcy będą mogli skorzystać z rabatów na paliwa w wysokości 30 gr/l. Tankowanie gazu LPG to 10 groszy zniżki.

Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Przy czym rabaty nalicza się automatycznie do 50 litrów paliwa na transakcję. Akcja potrwa do 22 września i można z niej korzystać wielokrotnie, w każdy dzień tygodnia, nie tylko w weekendy.

Orlen także tnie ceny paliw

Orlen wylicza, że dzięki nowej akcji kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Do tego rabaty obowiązują codziennie do końca miesiąca, czyli inaczej niż w wakacje – wtedy tańsze były wyłącznie weekendy.

Jakie są zasady promocji na stacjach Orlen?

Promocja na stacjach Orlen ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz. Zasady są proste:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.

Paliwo tańsze o 35 groszy, gaz LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji MOYA także uruchomiła promocję. Użytkownicy aplikacji Super MOYA dostaną cztery nowe kupony rabatowe. Każdy z nich pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 35 groszy. Zniżka naliczana jest przy tankowaniu minimum 30 litrów paliwa i jednoczesnym zakupie kawy, przekąski lub płynu do spryskiwaczy. Z kolei rabat na LPG wynosi 10 groszy na litrze i nie ma minimalnego progu tankowania. Akcja potrwa do końca września.