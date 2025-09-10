Nowe ceny paliw od 11 września. Tyle zapłacisz za benzynę 95, ON i gaz LPG

Ceny benzyny 95, diesla i LPG przez ostatnie tygodnie nie wywoływały wśród kierowców emocji. Jednak najnowsze wieści z rynku mogą zaskoczyć pozytywnie. Szczególnie, że wcześniej analitycy zapowiadali podwyżki.

Benzyna 95 potaniała o 3 grosze i kosztuje średnio 5,76 zł/l. Szlachetniejsza 98-ka jest tańsza o 4 gorsze i za litr trzeba zapłacić 6,55 zł. Także kierowcy samochodów z silnikiem Diesla mają powody do zadowolenia – olej napędowy potaniała także o 4 gorsze do poziomu 5,86 zł/l. Najmniejszy spadek, bo tylko o 2 grosze, odnotował gaz LPG – litr tego paliwa to wydatek 2,59 zł.

Najtańsze paliwo mają w dwóch województwach

Najtańszą benzynę 95 można zatankować w województwie pomorskim (5,64 zł/l) i śląskim (5,65 zł/l). Również w woj. pomorskim jest dostępny najtańszy olej napędowy – kosztuje średnio 5,74 zł/l. W przypadku gazu LPG najniższe ceny występują w województwie śląskim – tam kierowcy płacą 2,48 zł/l.

Najdrożej za benzynę 95 płaca kierowcy w woj. kujawsko-pomorskim (5,89 zł/l) oraz opolskim i świętokrzyskim (po 5,86 zł/l). Diesel najwięcej kosztuje w kujawsko-pomorskim – 5,99 zł/l. Najwyższa cena za LPG została odnotowana w województwie zachodniopomorskim – 2,74 zł/l.

Orlen włączył promocję na paliwo

Za drogo? Ulgę kierowcom mogą dać promocje. Orlen wylicza, że dzięki nowej akcji kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Do tego rabaty obowiązują codziennie do końca miesiąca, czyli inaczej niż w wakacje – wtedy tańsze były wyłącznie weekendy.

Jakie są zasady promocji na stacjach Orlen?

Promocja na stacjach Orlen ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz. Zasady są proste:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.

Paliwo tańsze o 35 groszy, gaz LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji MOYA także uruchomiła promocję. Użytkownicy aplikacji Super MOYA dostaną cztery nowe kupony rabatowe. Każdy z nich pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 35 groszy. Zniżka naliczana jest przy tankowaniu minimum 30 litrów paliwa i jednoczesnym zakupie kawy, przekąski lub płynu do spryskiwaczy. Z kolei rabat na LPG wynosi 10 groszy na litrze i nie ma minimalnego progu tankowania. Akcja potrwa do końca września.