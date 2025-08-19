Lexus zmienia styl i technologię. Nowy model to trzęsienie ziemi

Lexus rusza z największą rewolucją od czasów narodzin w 1989 roku. Z mapy zmian wynika, że do 2035 roku firma należąca do Toyoty zrezygnuje z silników spalinowych, tym samym z jej oferty znikną też hybrydy. Lukę wypełnią wyłącznie samochody elektryczne na prąd z baterii. Na europejskim rynku ta transformacja nastąpi znacznie szybciej, bo już w 2030 roku.

– Opracujemy nową, modułową konstrukcję auta oraz nową generację baterii, które nie tylko zapewnią osiągi na najwyższym poziomie, ale pozwolą wyznaczyć nowe standardy w kwestii przyjemności z prowadzenia auta – powiedział Pascal Ruch, wiceprezes TME ds. Lexus Europe. – Planujemy też rewolucję w kwestii systemów operacyjnych, które pozwolą nam osiągnąć najwyższy poziom personalizacji, by każdy z naszych klientów mógł dopasować auto do swoich potrzeb – dodał. Jak te okrągłe słowa przekładają się na samochody?

Lexus Sport to nowa platforma, nowy styl i spektakularny wygląd

Dzięki zmniejszeniu rozmiarów podzespołów platformy oraz ograniczeniu masy komponentów układu napędowego nowa generacja japońskich aut zyska zupełnie inny język stylistyczny. Najświeższym owocem pracy projektantów jest zjawiskowy Lexus Sport– samochód zapowiada kolejną generację prawdziwie sportowych aut japońskiej marki. Nieoficjalnie jest przedstawiany jako odpowiednik spalinowego Lexusa LFA (silnik benzynowy 4.8 V10/560 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,7 sekundy).

Nisko osadzone dwudrzwiowe nadwozie aż kipi mocą. Awangardowe kształty, koła 21 cali rozstawione na rogach karoserii, długa maska i nisko położony środek ciężkości to obietnica niezwykłych wrażeń z jazdy. Małym dziełem sztuki są filigranowe podstawy pod kamery, które zastępują lusterka boczne.

Nowy Lexus z wolantem zamiast kierownicy i ręczną zmianą biegów

Wnętrze nie ma nic wspólnego z obecnymi modelami Lexusa. Totalnie cyfrowy kokpit zapewni kierowcy błyskawiczny dostęp do ogromnej liczby funkcji. Jedną z najważniejszych nowych technologii jest układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem. Swój wynalazek Japończycy nazwali One Motion Grip. Nie jest to marketingowy gadżet na wzór Tesli, gdzie przycięto kierownicę, a reszta została po staremu.

W układzie Lexusa nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. Zamiast tego kabel zasilający i elektronika odpowiadają za zgodność życzeń kierowcy z kierunkiem jazdy. Wystarczy obrócić wolant o 200 stopni, aby przejść od oporu do oporu, bez potrzeby przekładania rąk (w Tesli trzeba). Taki wirtualny układ kierowniczy jest już dostępny w nowym Lexusie RZ 550e F SPORT (foto niżej)i na żywo pracuje bardzo realistycznie – delikatny ruch już na postoju, a reakcja kół jest natychmiastowa.

Kolejna innowacja to układ Interactive Manual Drive, który jest standardem RZ 550e. Rozwiązanie umożliwia zmianę 8 wirtualnych przełożeń łopatkami przy kierownicy niczym w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Wirtualny moment obrotowy jest obliczany na podstawie położenia pedału przyspieszenia i prędkości, a następnie mnożony przez współczynnik wybranego wirtualnego biegu. W trakcie jazdy samochód odtwarza dźwięki silnika V8. Do tego redukcji biegów towarzyszy "przygazówka" jak w prawdziwym sportowym aucie. Samochód pokazuje wykres udawanych obrotów, trzyma zadane przełożenie i faktycznie pozwala odczuć zmianę biegów charakterystycznym szarpnięciem.

Lexus wprowadza nowy system operacyjny Arene OS

Mózgiem Lexusa jest nowy system operacyjny Arene OS oparty o sztuczną inteligencję. Stąd wirtualny asystent nie tylko błyskawicznie reaguje na komendy, ale także sam uczy się przyzwyczajeń kierowcy, preferowanych ustawień czy ulubionych aplikacji i aktywuje je automatycznie bez polecenia człowieka.

Nowy Lexus bije auta spalinowe. 2 sekundy do "setki" i stały elektrolit

Wreszcie napęd. Tu Japończycy zamierzają pokazać cały swój potencjał inżynieryjny. Lexus jako pierwszy wdroży akumulatory nowej generacji, w tym zupełnie nową, mocną pryzmatyczną baterię litowo-jonową, która zaoferuje 800 km zasięgu (w cyklu WLTP). Szybkie ładowanie także ucieszy – uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. potrwa około 20 minut. Osiągi? Już przy okazji prototypowego Lexusa Electrified Sport pokazanego 3 lata temu producent odgrażał się, że jego auto na prąd przyspieszy od 0 do 100 km/h w nieco ponad 2 sekundy. W przypadku nowego auta nie może być gorzej…

Lexus zmienia technologię produkcji samochodów

Lexus zapowiada, że cała nowa generacja samochodów elektrycznych japońskiej marki będzie zbudowana z wykorzystaniem modułowych platform składających się z trzech głównych części – przedniej, środkowej i tylnej. Umożliwi to technologia gigacastingu, czyli montażu aut z dużych komponentów. Obecnie w elementach konstrukcyjnych przodu i tyłu auta wykorzystywanych jest około 175 części. Zdaniem inżynierów redukcja tej liczby pozwoli skrócić czas produkcji, a także zapewni większą swobodę przy konstruowaniu różnych typów pojazdów. Moduł przedni i tylny powstanie w zaledwie dwie minuty.

Modułowa architektura oznacza także większą sztywność nadwozia oraz niższą masę, a to przełoży się na lepsze zachowanie auta na drodze. Także naprawa stłuczki ma być łatwiejsza i tańsza.

Wprowadzenie modułowej architektury oznacza także zmianę procesu produkcyjnego. Nowy Lexus będzie powstawać na linii montażowej, na której samochody będą autonomicznie przesuwane między kolejnymi etapami aż do zjechania z taśmy. Kiedy produkowany egzemplarz zostanie już wyposażony w akumulator, silnik i koła, będzie mógł poruszać się sam po hali montażowej. Jego baterię naładuje ładowarka indukcyjna.