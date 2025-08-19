Ile jest fotoradarów w Polsce? Mandaty sypią się jak konfetti

Fotoradary to najważniejsza broń Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w walce z kierowcami przekraczającymi prędkość. Dziś w systemie CANARD pracuje 461 urządzeń. W tej liczbie jest m.in. 14 urządzeń Fotorapid CM, 302 sztuki MultaRadar CD, 1 urządzenie Fotorapid CF, 8 przyrządów TraffiStar SR520 oraz 147 fotoradarów MESTA Fusion RN. Wszystkie te urządzenia w pierwszej połowie 2025 roku ujawniły ponad 324 000 wykroczeń. Niebawem te statystyki poszybują…

Właśnie ruszył montaż 70 nowych fotoradarów TraffiStar SR390 kupionych za pieniądze z KPO. Takich kamer w Polsce nie stosowano jeszcze na masową skalę. GITD chwali się nowoczesnością i szerokimi możliwościami swoich nabytków. Co to oznacza dla zmotoryzowanych? Czy zdjęcie może być wykonane tylko z przodu? Z jakiej odległości fotoradar złapie kierowcę? I czy błysk zawsze oznacza mandat?

Z jakiej odległości fotoradar robi zdjęcie?

Fotoradary stosowane przy polskich drogach mierzą prędkość z wykorzystaniem technologii laserowej lub fal radiowych. Jedno urządzenie może wykonać nawet serię kliku fotografii samochodu, którego kierowca popełnił wykroczenie. Skuteczny pomiar jest możliwy w odległości przynajmniej 60 m, jednak najczęściej zdjęcie jest wykonywane, kiedy auto zbliży się na 10-30 m.

Czy błysk lampy zawsze oznacza mandat?

Błysk lampy nie zawsze jest jednoznaczny z mandatem. Zdarza się, że np. fotoradar jest w trybie kalibracji lub testów i flesz tylko straszy kierowców.

Lampa błyskowa nie zawsze jest wykorzystywana. W warunkach dobrej widoczności fotoradar może nie potrzebować doświetlenia, więc kierowca nawet nie będzie wiedział, że został przyłapany na przekroczeniu prędkości.

Ile trzeba jechać, żeby fotoradar zrobił zdjęcie? O ile trzeba przekroczyć prędkość?

Tu nasuwają się kolejne pytania: O ile trzeba przekroczyć prędkość, żeby fotoradar zrobił zdjęcie? Jaka jest tolerancja fotoradaru czy odcinkowego pomiaru prędkości?

– Ustawiony próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość uwzględnia możliwość błędu kierowcy, który wynosi 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD.

Oznacza to, że zdjęcie zostanie wykonane, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość przynajmniej o 11 km/h lub więcej. Czyli wbrew popularnym opiniom, fotoradary i urządzenia OPP nie działają z 10-proc. tolerancją

Czy fotoradar może zrobić zdjęcie od tyłu?

Fotoradary w Polsce wykonują zdjęcia od przodu. Dzięki temu na zdjęciu widać nie tylko numer rejestracyjny pojazdu, ale również twarz kierowcy. To ważne przy ustalaniu tożsamości sprawcy wykroczenia, jeśli właściciel auta nie przyznaje się do winy i odmawia przyjęcia mandatu.

Najnowsze fotoradary montowane przy polskich drogach (Mesta Fusion RN, MultaRadar CD czy TraffiStar SR390) potrafią rejestrować wykroczenia od przodu i od tyłu. Czy GITD korzysta z tej ostatniej funkcjonalności?

– Fotoradary systemu CANARD nie rejestrują prędkości pojazdów oddalających się od urządzenia – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości? Ile punktów karnych?

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi: