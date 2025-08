Leapmotor B10 wjeżdża na rynek. Marka świętuje sukcesd

Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Stąd Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu, sprzedaży oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat (poza Chinami). Efekt?

Leapmotor w lipcu sprzedał 50 129 samochodów, co oznacza wzrost o 126 proc. rok do roku. Dzięki temu marka zdobyła 1. miejsce wśród startupów produkujących pojazdy elektryczne (NEV) w Chinach. W Polsce marka ma już 14 dilerów i można wybierać między dwoma modelami. Ofertę stanowi miejski hatchback T03 i SUV C10. Jednak po wakacjach gama powiększy się o kompaktowy model Leapmotor B10. Po mim wjadą dwa kolejne auta z serii B, czyli B05 i B01. Co dostaną kierowcy?

Leapmotor B10 to SUV dla rodziny. Jak wygląda?

Leapmotor B10 ma 4515 mm długości, 1885 mm szerokości i 1655 mm wysokości, przy rozstawie osi 2735 mm. Kompaktowe wymiary oznaczają, że na rynku stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30. Jego zaletą ma być niezwykle przestronne wnętrze – wiadomo, że zaoferuje 2390 mm długości od oparcia tylnego siedzenia do przestrzeni na nogi z przodu, 1400 mm szerokości na tylnej kanapie oraz mnóstwo przestrzeni nad głową (1027 mm z przodu i 1005 mm z tyłu). Do tego dochodzą 22 pomysłowe schowki.`

B10 powstał na najnowszej elektrycznej platformie LEAP 3.5. Ta architektura pozwoliła wprowadzić m.in. 17 funkcji systemów wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit 3D, centralny 14,6-calowy ekran dotykowy 2,5K z chipem Snapdragon 8155, Apple CarPlay i Android Auto, aktualizacje OTA czy wsparcie autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach).

Leapmotor B10 z silnikiem o mocy 218 KM

Leapmotor B10 skrywa silnik elektryczny o mocy 218 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w zaledwie 8 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Przewidziano dwie wersje akumulatorów. Podstawowy o pojemności 56,2 kWh zapewni zasięg do 361 km. Wariant długodystansowy skrywa baterie 67,1 kWh, stąd większy zasięg do 434 km.

Oba modele obsługują ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz ultraszybkie ładowanie prądem stałym. Większy 67,1 kWh przyjmuje nawet do 168 kW mocy maksymalnej, stąd uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. potrwa 20 minut.

Leapmotor B10 hybryda plug-in z 1.5. Jakie zużycie paliwa?

Alternatywą dla wersji elektrycznej będzie Leapmotor B10 REEV, czyli hybryda plug-in. Wzorem większego i już dostępnego w Polsce modelu C10 mniejszy SUV dostanie silnik elektryczny o mocy ok. 200 KM oraz silnik benzynowy 1.5. Jak to działa? Tylne koła napędza wyłącznie jednostka elektryczna. Silnik spalinowy nie jest połączony z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w pełni elektrycznego samochodu polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także benzynowiec (może produkować prąd na bieżąco, jeśli kierowca zechce energię z akumulatora wykorzystać później).

Naładowany akumulator o pojemności ponad 28 kWh powinien zapewnić ponad 140 km zasięgu w rybie elektrycznym (cykl WLTP). Całkowity zasięg w cyklu mieszanym przekracza 950 km, czyli jak w poczciwych dieslach. Zużycie paliwa na poziomie 0,4 l/100 km w trybie mieszanym – ten bajeczny wynik jest możliwy wyłącznie przy regularnym ładowaniu baterii.

W godzinę sprzedali 10 016 aut. Leapmotor B10 hitem

Leapmotor B10 jest już dostępny w Chinach. Co ciekawe, w godzinę od rozpoczęcia przedsprzedaży producent zebrał 10 016 zamówień, a w 48 godzin wpłynęło 31 688 rezerwacji. 73 proc. stanowiły auta wyposażone w LiDAR (radar laserowy). Co w tym niezwykłego?

Rozwiązanie zapewnia "widzenie" w wysokiej rozdzielczości 3D, które uzupełnia działanie kamer i radarów. LiDAR w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego. Sygnały są bardziej efektywne jako dane (niż obrazy kamer) dzięki temu samochód zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią tradycyjne rozwiązania oparte na kamerach). Ciekawostka jest system LMC (Leapmotor Motion Control), który nawet po przebiciu opony ma zapewnić bezpieczeństwo i stabilność toru jazdy.

Dwie wersje wyposażenia do wyboru. Leapmotor B10 Life czy Design?

Leapmotor B10 będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażenia. W podstawowej Life standard to m.in.:

panoramiczny szklany dach o powierzchni 1,8 m 2 z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną,

z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną, 18-calowe felgi aluminiowe,

kamery parkowania 360°,

kompletny pakiet systemów ADAS.

Wersja Design jest bogatsza. Standard to dodatkowo:

siedzenia z ekoskóry,

oświetlenie ambientowe,

podgrzewane, wentylowane i elektrycznie regulowane fotele przednie.

Ile kosztuje Leapmotor B10? 40 000 zł dopłaty robi różnicę

Cena? Leapmotor B10 kosztuje od 109 800 juanów, czyli 56 000 zł. Zamówienia w Europie ruszą od 30 lipca 2025 roku. W Polsce samochód zadebiutuje po wakacjach i trzeba spodziewać się ceny na poziomie 135 000-140 000 zł. Maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty w ramach programu NaszEauto sprawi, że samochód może potanieć nawet do 95 000 zł. To bardzo dobra oferta.

Nowy sedan za 51 000 zł. Tak wygląda Leapmotor B01

Następny w kolejce do debiutu w Europie jest Leapmotor B01. Ten sedan o długości 4,8 m i przyjemnych dla oka proporcjach został zbudowany na platformie SUV-a B10. Pod obłą karoserią pracuje napęd elektryczny – podstawowy o mocy 180 KM i wzmocniony do 217 KM. Alternatywnie można spodziewać się wersji REEV, czyli hybrydy plug-in. W Chinach Leapmotor B01 kosztuje od 100 000 do 150 000 juanów, czyli od 51 000 zł do 76 500 zł.

Nowy Leapmotor B05 z napędem na tylne koła

Leapmotor B05 to będzie kompaktowy hatchback, który na runku stanie do walki z Volkswagenem ID.3 czy MG4. Nowy model będzie tylnonapędowy - podobnie jak SUV B10 i sedan B01.