Geely EX5 już w Polsce. Nowa marka rusza z biznesem

Geely Auto to marka z korony największej prywatnej chińskiej grupy motoryzacyjnej Zhejiang Geely Holding. Jej założycielem i właścicielem jest Eric Li, czyli 107. najbogatszy człowiek świata z majątkiem wycenianym przez Forbesa na 16,4 mld dolarów. Grupa zatrudnia ponad 50 000 osób, posiada 12 fabryk oraz pięć centrów rozwoju w Hangzhou, Ningbo, Göteborgu, Coventry i Frankfurcie. Działają też cztery studia projektowe w Szanghaju, Göteborgu, Mediolanie i Coventry, zatrudniające ponad 1000 specjalistów. Do miliardera należą również Volvo, Polestar, Zeekr, Proton czy Lotus. Jak sprzedają się te samochody?

Reklama

W pierwszej połowie 2025 roku Grupa Geely sprzedała 1,4 mln aut, to o 47 proc. więcej rok do roku. Stąd firma podniosła swój roczny cel sprzedaży z 2,71 mln egz. do 3 mln sztuk. Jest co świętować! Znaczną część wyniku wypracowała imienna marka Geely – przez pierwsze 6 miesięcy na drogi wyjechało 725 000 aut hybrydowych i 184 000 elektryków, co daje odpowiednio 126 proc. i 307 proc. wzrostu w porównaniu z zeszłym rokiem. Wśród tych pojazdów jest 5000 samochodów wysłanych gigantycznym statkiem na kluczowe rynki europejskie. Auta dopłynęły już do Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Polski. Nad Wisłą Geely Auto dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland rusza ze sprzedażą swoich najnowszych modeli i jednocześnie zapowiada, że w drugiej połowie 2025 roku będzie priorytetowo traktować rozwój swojej obecności w Polsce.

Polska kluczowym rynkiem dla Geely. Dwa SUV-y na początek

Reklama

– Polska jest ważną częścią globalnej strategii Geely Auto. Jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich, wykazuje silny wzrost popularności pojazdów elektrycznych. Sprzedaż BEV wzrosła o 54 proc., a PHEV o 79 proc., sygnalizując rosnące zapotrzebowanie na bardziej ekologiczną mobilność. Geely Auto jest dobrze przygotowane do zaspokojenia tego zapotrzebowania – powiedział Moe Wang, wiceprezes Geely Auto International. W początkowej fazie ekspansji chińskiej marki na polskim rynku pojawią się dwa SUV-y: Geely EX5 oraz nowatorska hybryda plug-in. Co to za auta?

Tak wygląda Geely EX5, najładniejszy SUV 2025 roku

Geely EX5 to 4,6-metra technologii opakowanej w gładkie i modnie wystylizowane nadwozie ustawione na 19-calowych kołach. Samochód na polskim rynku zagra w lidze, w której jest już obecna Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 czy Kia EV6. To pierwszy SUV zaprojektowany z myślą o rynkach światowych. W międzynarodowym konkursie Red Dot Design Award chiński model zdobył wyróżnienie Red Dot 2025 w kategorii "Design Produktu". Przy czym forma nie jest jedynie na pokaz…

EX5 szczyci się dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. SUV Geely powinien mieć znacznie łatwiej, jego współczynnik oporu powietrza Cx wynosi ledwie 0,269 – producent twierdzi, że samochód jest bardziej opływowy niż pocisk (dla porównania Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to znakomity rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera wydłużającego dach, specjalnych kurtyn w przednim zderzaku i szczelin, które rozszerzają błotniki dla lepszego przepływu powietrza. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Geely EX5 to jakość wnętrza ponad standard marek popularnych

Geely EX5 oferuje naprawdę przestronną kabinę. Szczególnie, że rozstaw osi to solidne 2,75 m. Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa ekrany – 15,4-calowa stacja multimedialna w centrum oraz 10,2-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Większy wyświetlacz pozwala obsługiwać wszystkie funkcje auta. Zaprogramowano również ponad 200 poleceń głosowych do zarządzania systemami bez odrywania rąk od kierownicy.

Wnętrze Geely EX5 jest dopracowane – solidny montaż i jakość tworzyw wykraczają poza standard popularnych marek. Ergonomicznie profilowana kierownica ze spłaszczeniem u dołu świetnie leży w dłoniach. Materiały w kluczowych miejscach są przyjemne w dotyku. Elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele są obszerne i miękkie, a ten po stronie pasażera wyposażony w dodatkowy podnóżek rozkładany w trybie relaksu. Sprytnym rozwiązaniem jest duża szuflada wysuwana spod tylnej kanapy.

Geely EX5 - jaka pojemność bagażnika? Pod podłogą schowek na dwie walizki

Geely EX5 jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji pomoże jeden z większych w tej klasie aut bagażnik – zapewni od 410 l do 1877 litrów pojemności (po złożeniu asymetrycznie dzielonej kanapy). Pod regulowaną podłogą kryje się obszerna "wanna", która spokojnie pomieści dwie walizki kabinowe. Do tego mamy lampkę LED i dwa solidne haki na siatki z zakupami.

Geely EX5 jest mocny i szybki. Jaki silnik i przyspieszenie?

Wreszcie napęd. Geely EX5 wykorzystuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LFP). Takie połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Ich pojemność brutto to 60 kWh. Do tego akumulatory Geely pomyślnie przeszły rygorystyczne międzynarodowe testy bezpieczeństwa, w tym ośmioigłowy test penetracyjny akumulatora bez ognia lub eksplozji. Silnik zapewnia prawie 220 KM mocy i 320 Nm. Przyspieszenie od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 6,9 sekundy.

Maksymalny zasięg wynosi do 430 km. Pokładowa instalacja obsługuje szybkie ładowanie z mocą 100 kW. Stąd uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa 28 minut. Zwiększenie zasięgu o 135 km zajmuje jedynie 10 minut. To bardzo dobry wynik.

Ile kosztuje nowe Geely EX5? W cenie wallbox za 1 zł i serwis przez 3 lata za 1 zł

Geely EX5 na chińskim rynku to wydatek od 109 800 juanów, czyli ok. 55 900 zł. W Polsce Geely EX5 (220 KM) kosztuje od 169 900 zł. Maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty z programu NaszEauto obniży cenę SUV-a do 129 000 zł. To świetna oferta za tak duże auto.

Jak cena Geely EX5 wypada na tle konkurencji? Skoda Enyaq 60 z silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Volkswagen ID.4 wyposażony w sensowny napęd 286 KM to wydatek 186 590 zł. Nowa Kia EV6 jest dostępna z większym akumulatorem 84 kWh i silnikiem 229 KM - taki model w promocji wymaga 205 500 zł.

Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Model chińskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie z pojemnym bagażnikiem i jednocześnie świetnie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną nowy przedstawiciel elektrycznej rodziny Geely mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Teraz okazuje się, że z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego jest bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie – limitowana do 10 września oferta specjalna to 699 zł netto (ze wsparciem NaszEauto) + wallbox za 1 zł + serwis 3 lata za 1 zł.

– Dla osób, które zdecydują się na zakup Geely EX5 w okresie przedsprzedaży, przygotowaliśmy pakiet 3 wyjątkowych korzyści: leasing z ratą 699 zł netto miesięcznie, 3-letni kontrakt serwisowy za 1 zł oraz ładowarkę wallbox – również za 1 zł. To konkretna i atrakcyjna propozycja dla osób poszukujących alternatywy na rynku samochodów elektrycznych – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i flot firmowych – powiedział Karol Kostrzewa, dyrektor generalny marki Geely w Polsce.

Pierwsze salony dilerskie Geely ruszą już we wrześniu. Wtedy też będą możliwe jazdy testowe. Jednak na tym nie koniec...

Tak wygląda Geely Starship 7. Nowy SUV ma silnik benzynowy

Polskich kierowców jeszcze niezdecydowanych na napęd w 100 proc. elektryczny z pewnością ucieszy drugi model, który zostanie wprowadzony niebawem przez Jameel Motors Poland. To Geely Starship 7 EM-i PHEV (z ang. statek kosmiczny), czyli kompaktowy SUV z napędem hybrydowym plug-in.

Geely Starship 7 – jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Ze smukłą sylwetką o długości 4,74 m idealnie wpisuje się w segment C-SUV, w którym czeka już na niego 4,76-metrowa Skoda Kodiaq czy VW Tayron (4,8 m). Na pokładzie przewidziano aż 34 schowki i bagażnik o pojemności od 528 l do 2065 l (po złożeniu tylnych siedzeń).

Geely Starship 7 spala 2,7 l na 100 km. Hybryda to 2390 km zasięgu

Nowy SUV Geely od europejskich rywali różni się bardziej zaawansowaną konstrukcją układu napędowego. Pod karoserią "siódemki" pracuje hybryda plug-in o nazwie NordThor 2.0. Za sekcję spalinową odpowiada benzynowy silnik 1.5/112 KM – czterocylindrowa jednostka może być zasilana także etanolem, a jej sprawność cieplna wynosi aż 46,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych silnikach deklaruje 41 proc. sprawności). Do tego są trzy silniki elektryczne. Moc systemowa układu to 218 KM.

Inżynierowie chińskiej marki deklarują, że system gwarantuje 2390 km łącznego zasięgu (w tym nawet 150 km w trybie EV). Co ma odpowiadać zużyciu paliwa na poziomie ok. 2,7 l/100 km. Rozwiązanie pomyślano w ten sposób, by napęd NordThor 2.0 napędzał samochód również w przypadku awarii jednego z silników, nawet jeśli jest to jednostka spalinowa.

Ile kosztuje Geely Starship 7? Ponad 20 000 aut sprzedali w miesiąc

Geely Starship 7 EM-i PHEV kosztuje od 99 800 juanów. Po przeliczeniu mamy cenę na poziomie 49 900 zł. Nic dziwnego, że w pierwszym miesiącu sprzedaży Chińczycy kupili ponad 20 000 sztuk tego SUV-a.

Skąd wzięła się firma Jameel Motors? Nowy gracz w Polsce

Jameel Motors to firma należąca do rodzinnej spółki Abdul Latif Jameel założonej w Arabii Saudyjskiej w 1945 roku przez zmarłego szejka Abdula Latifa Jameela. Jako niezależny dystrybutor motoryzacyjny działa w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Maroku, Egipcie, Algierii, Japonii, Chinach, Australii i Monako. Tam sprzedaje samochody takich marek jak m.in. Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto czy Hino.