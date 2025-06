Mandat 3000 zł na stacji paliw. Co mówi prawo?

Ceny paliw idą w górę i wiele wskazuje na to, że podwyżki będą przybierać na sile w miarę zaostrzania konfliktu między Izraelem i Iranem. W obliczu nadciągającej fali drożyzny część zapobiegawczych kierowców postanowiła zrobić zapasy benzyny i oleju napędowego. Problem w tym, że chytry może stracić dwa razy. Jak to możliwe?

Reklama

Przewożenie dużych ilości paliwa w kanistrach czy zbiornikach warunkują przepisy. W przypadku osoby fizycznej i samochodu osobowego pojemność jednego zbiornika przenośnego może maksymalnie wynosić 60 l, a całkowity ładunek nie może przekroczyć 240 l. Oznacza to, że nie ma mowy o wykorzystaniu do transportu pojedynczej beczki o pojemności 200 l.

W czym można przewozić benzynę 95 i olej napędowy?

Reklama

Pojemniki (zawłaszcza te z tworzyw sztucznych) powinny być atestowane/certyfikowane do przewożenia paliwa i szczelnie zamykane. Zakazany jest transport benzyny czy oleju napędowego w butelkach, zbiornikach na wodę czy puszkach po innych chemikaliach np. środkach ochrony roślin lub chemii budowlanej.

Przekroczony limit paliwa i 2000 zł. Zły zbiornik? 3000 zł kary

Za złamanie tych przepisów przewidziano surowe konsekwencje finansowe. Jeśli nieprawidłowości będą dotyczyć ilości paliwa, grozi nam do 2000 zł kary. Przewożone w nieodpowiednich zbiornikach to mandat sięgający 3000 zł.

Czy w garażu można przechowywać paliwo?

Miejsce magazynowania zapasów paliwa również ma znaczenie. Liczy się m.in. metraż pomieszczenia i to czy jest to budynek wolnostojący czy nie. Z rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wynika, że:

W garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m 2 i zbudowanym z materiałów niepalnych dopuszczalne jest przechowywanie do 200 l paliwa,

o powierzchni do 100 m i zbudowanym z materiałów niepalnych dopuszczalne jest przechowywanie W garażach innych niż wolnostojące można zmagazynować do 60 litrów benzyny czy diesla (np. garaż w domu w zabudowie szeregowej).

Leci 5000 zł kary. Przepisy jasno określają zasady

Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy używaniu i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych grozi grzywna do 5000 zł czy nawet areszt. Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. Prawo zabrania przechowywania zapasów paliwa w pomieszczeniach mieszkalnych czy piwnicach. W rozporządzeniu MSWiA czytamy:

Materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

Kupiłeś benzynę na zapas? Po 2 miesiącach możesz się zdziwić

Przy pędzie do oszczędności robienie domowych zapasów np. w kanistrach może zwyczajnie nie mieć sensu. Nowa benzyna 95 E10 z większym udziałem biokomponentów (do 10 proc. bioetanolu) szybko zaczyna tracić swoje właściwości (po ok. 2 miesiącach). Bioetanol jest bardzo higroskopijny, przyciąga wilgoć z otoczenia. Zalanie takiej "rozwodnionej" benzyny do auta może narobić szkód w silniku.

Jaki mandat za tankowanie? Policjant tylko spojrzy

Mandat może spaść na kierowcę, który zaryzykuje np. tankowanie z włączonym silnikiem. Jeśli policjant uzna, że dochodzi do nadmiernej emisji spalin bądź generowania hałasu wówczas może wypisać nawet 300 zł kary.