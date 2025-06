BYD Seal 5 DM-i wjeżdża na rynek. Nowa hybryda kusi ceną

BYD to prywatna chińska firma założona w 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams" czyli "Zbuduj Swoje Marzenia". W ciągu 30 lat firma rozwinęła się z 20 do ponad 900 000 pracowników. Początkowo działała jako producent akumulatorów niklowo-kadmowych. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz magazynów energii. W 2008 roku firma BYD jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in.

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu PHEV. Od sierpnia 2024 roku zatrudnia ponad 100 000 inżynierów i techników w 11 instytucjach badawczych, co czyni go producentem samochodów z największym zespołem badawczo-rozwojowym na świecie. Chiński koncern jednocześnie ostrzy sobie zęby na Teslę i samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak superbezpieczne baterie Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologię integracji baterii Cell to Body. Gigant działa w 94 krajach i przeszło 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 roku. BYD na podbój Polski oficjalnie ruszył jesienią 2024 roku, a teraz na rynku debiutuje BYD Seal 5 DM-i, czyli najtańszy w gamie model z napędem hybrydowym plug-in. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda BYD Seal 5 DM-i. To 4,8-metrowy sedan dla rodziny

Za wygląd aut BYD od 2016 roku odpowiada Wolfgang Egger, który ma na swoim koncie takie dzieło jak Alfa Romeo 8C Competizione. Niemiecki stylista pracował też dla Seata, Lamborghini i Audi – dla niemieckiej marki stworzył prototyp Sport Quattro Concept, nawiązujący do legendy z 80. lat XX wieku. Dziś Egger współpracuje z 1000 projektantów z przeszło 10 krajów, takich jak Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Niemcy. Jednym z najnowszych dzieł jego zespołu jest właśnie sedan BYD Seal 5 DM-i. Na pierwszy rzut oka to duży, atrakcyjnie narysowany samochód w stylu coupe. Liczby najlepiej oddają rozmach sylwetki. Seal 5 stoi na 17-calowych polerowanych alufelgach, ma 4,78 m długości, niemal 1,9 m szerokości i 1,5 m wysokości.

BYD Seal 5 DM-i, czyli obrotowy ekran i niemiecki porządek we wnętrzu

W schludnie urządzonej kabinie panuje niemiecki porządek. Nie widać też, żeby producent szedł na skróty jeśli chodzi o materiały – siedzenia, części deski rozdzielczej, panele drzwi i konsola środkowa są tapicerowane wegańską skórą. Dwukolorowe fotele nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale również podtrzymują ciało na zakrętach. Kierowca ma do dyspozycji dwa ekrany – wyświetlacz wskaźników przed sobą i obrotowy 12,8-calowy "tablet" na środku kokpitu. Za obsługę najważniejszych funkcji odpowiadają także fizyczne przyciski skupione wokół przełącznika trybów jazdy. Każdy egzemplarz standardowo został wyposażony w system oczyszczania powietrza PM2.5 oraz szklany dach z roletą przeciwsłoneczną.

Ponad 2,7-metrowy rozstaw osi zaowocował wygodnym wnętrzem. W obu rzędach jest przestronnie. Bagażnik o pojemności 508 l (1295 l po złożeniu kanapy) należy do ścisłej czołówki. Dla porównania Skoda Octavia liftback zapewnia od 600 do 1109 l, a Toyota Corolla sedan to kufer o pojemności 471 l.

BYD Seal 5 DM-i to mocna hybryda z silnikiem 1.5. Ile spala?

Pod maską BYD Seal 5 pracuje tajna broń chińskiego producenta: technologia DM-i (Dual Mode). To patent koncernu na 212-konną hybrydę plug-in (300 Nm), która obejmuje mocny silnik elektryczny (197 KM) silnikiem benzynowym 1.5/98 KM.

Spalinowa sekcja ma dwa zadania – zachowuje się jak generator (doładowuje dużą baterię Blade 18,3 kWh w czasie jazdy od 25 do 70 proc.), ale jest połączona z kołami i w razie potrzeby wspomaga silniki EV. Stąd ten model jest bardziej elektryczny niż spalinowy, co daje się odczuć szczególnie przy płynnej jeździe. Dzięki dobremu wygłuszeniu w kabinie jest cicho nawet przy prędkościach ekspresowych. Na koniec trasy testowej komputer pokładowy wyświetlił 4,9 l/100 km. BYD Seal 5 DM-i od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 s. Elektryczny zasięg to 100 km, a całkowity - 1050 km. Wbudowana ładowarka AC umożliwia pełne naładowanie akumulatora (od 15 do 100 proc.) w mniej niż 3 godziny.

BYD Seal 5 DM-i kosztuje od 129 900 zł. Najtańsza hybryda plug-in na rynku

BYD Seal 5 DM-i w najtańszej wersji Boost kosztuje od 129 900 zł. Taki samochód oferuje m.in. m.in. lakier metalizowany, reflektory i tylne światła LED, szklany dach z roletą przeciwsłoneczną, 17-calowe dwukolorowe felgi aluminiowe, fotele z wegańskiej skóry, wycieraczki z czujnikiem deszczu, elektryczną regulację fotela kierowcy, cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 8,8 cala, 12,8-calowy obrotowy ekran multimedialny, cztery porty USB (dwa z przodu i dwa z tyłu), dwustrefową klimatyzację, tylne czujniki parkowania i kamerę cofania, funkcję Vehicle-to-Load (V2L) oraz system audio z 6 głośnikami.

BYD Seal 5 DM-i w bogatszej odmianie Design kosztuje od 139 900 zł. Wyposażenie obejmuje: bezprzewodową podkładkę do ładowania smartfonów (15 W), elektryczną regulację przedniego fotela pasażera, ulepszony system audio z ośmioma głośnikami, kamerę 360 stopni, podświetlenie lusterek bocznych i automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne. Samochód zapewnia również dodatkowe systemy wspomagające kierowcę, w tym przednie czujniki parkowania, system wykrywania martwego pola, system ostrzegania przed kolizją z tyłu i system ostrzegania o otwarciu drzwi.

W obu przypadkach to bardzo dobra oferta, bo podobnie wycenieni konkurenci mają tylko silnik spalinowy z miękka hybrydą lub klasyczną hybrydę. Kierowców ma też kusić 8-letnia gwarancja do przebiegu 150 tys. km (akumulator jest objęty 8-letnią ochroną do 200 tys. km).

