BYD Dophin Surf wjeżdża na rynek. Koncern rozkręca biznes w Polsce

BYD to prywatna chińska firma założona w 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams" czyli "Zbuduj Swoje Marzenia". W ciągu 30 lat firma rozwinęła się z 20 do ponad 900 000 pracowników. Początkowo działała jako producent akumulatorów niklowo-kadmowych. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz magazynów energii. W 2008 r. BYD jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in.

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu plug-in. Od sierpnia 2024 roku zatrudnia ponad 100 000 inżynierów i techników w 11 instytucjach badawczych, co czyni go producentem samochodów z największym zespołem badawczo-rozwojowym na świecie. Chiński koncern jednocześnie ostrzy sobie zęby na Teslę i samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak superbezpieczne baterie Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologię integracji baterii Cell to Body. Gigant działa w 94 krajach i przeszło 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 roku. BYD na podbój Polski oficjalnie ruszył jesienią zeszłego roku, a teraz gamę producenta powiększa najtańszy w gamie model BYD Dophin Surf. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda BYD Dophin Surf. Ma 4 m długości jak Toyota Yaris

BYD Dophin Surf wjeżdża do segmentu miejskich samochodów, w którym dziś króluje Toyota Yaris. Ma 3990 mm długości, 1720 mm szerokości i 1590 mm wysokości – to niemal identyczne wymiary jak w japońskim hatchbacku. Do tego jest 2,5-metrowy rozstaw osi, stąd chińska nowość we wnętrzu zaoferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach o klasę większych.

Dwa ekrany, w tym jeden obrotowy. Tak wygląda wnętrze

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z wirtualnymi zegarami i 10,1-calową obrotową stacją multimedialną oraz umieszczonymi niżej przyciskami i otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Ekran środkowy umożliwia sterowanie ogrzewaniem i wentylacją za pomocą gestów trzema palcami. Do tego jest konfigurowalny pasek, do którego można dodać najczęściej wykorzystywane funkcje.

Przyciskami pod stacją multimedialną można włączyć np. odparowywanie przedniej szyby czy klimatyzację. W tej samej linii jest też selektor trybów pracy automatycznej przekładni i przełącznik trybów jazdy - Eco, Normal, Sport i Snow. Po przeciwnej stronie znalazło się pokrętło głośności systemu audio. Fizyczne klawisze są także na kierownicy.

Jaka pojemność bagażnika w BYD Dophin Surf?

Bagażnik BYD Dophin Surf oferuje 308 l pojemności, czyli jak w przypadku większych hatchbacków segmentu C. Złożenie dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1037 l.

BYD Dophin Surf ma dwa silniki do wyboru. Jak przyspiesza?

Wreszcie napęd. BYD Dophin Surf w bazowej odmianie Active łączy baterię 30 kWh z silnikiem o mocy 88 KM (65 kW). Taki samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 11,1 sekundy. Zasięg w mieście to 356 km.

Dophin Surf w wersji Boost skrywa większy akumulator 43,2 kWh i ten sam silnik. Dodatkowa masa baterii robi swoje, bo przyspieszenie jest odrobinę słabsze - 0-100 km/h w 12,1 sekundy. Za to zasięg wynosi ponad 500 km w ruchu miejskim.

BYD Dophin Surf z silnikiem o mocy 156 KM

Wersja Comfort wykorzystuje baterię 43,2 kWh i łączy ją z najmocniejszym silnikiem w swojej klasie (156 KM/220 Nm). W takiej konfiguracji BYD Dophin Surf przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,1 sekundy. Zasięg to 460 km.

BYD w swoich samochodach stosuje baterie LFP. W czym są lepsze?

BYD w swoich autach stosuje własne baterie Blade, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

W przypadku BYD Dophin Surf ładowanie prądem stałym 65 kW (Active) i 85 kW (Boost i Comfort) umożliwia uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 30 minut. Standardowa trójfazowa ładowarka prądu przemiennego 11 kW pozwala na naładowanie od 0 do 100 proc. w 3,5 godziny w wersji Active lub 5 godzin w Boost i Comfort. Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) działa z mocą do 3,3 kW i pozwala na zasilanie różnych urządzeń - od ekspresu do kawy po odkurzacz.

BYD Dophin Surf kosztuje od 82 700 zł albo 42 700 zł

BYD Dophin Surf w wersji Active kosztuje od 82 700 zł – to świetna oferta, która mocno obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych. Szczególnie, że po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 42 700 zł. W ten sposób nowość BYD staje się najtańszym autem w Polsce.

Jak cena chińskiego auta wygląda na tle konkurencji? Dacia Spring w sensownej wersji z klimatyzacją kosztuje od 86 000 zł. Także Leapmotor T03 jest droższy – cennik otwiera kwota 84 900 zł. Hyundai Inster w promocyjnej ofercie kosztuje od 99 900 zł.

Nowy samochód za 399 zł miesięcznie

Jeszcze ciekawiej robi się, po analizie oferty finasowania. BYD Dophin Surf jest dostępny od 399 zł miesięcznie lub z ubezpieczeniem za 1 zł.

BYD Dophin Surf - jaka gwarancja i wyposażenie seryjne?

BYD Dophin Surf w podstawowej wersji Active oferuje m.in. obracany ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, tylne czujniki parkowania i kamerę cofania, światła do jazdy dziennej w technologii LED, funkcję zasilania z pojazdu V2L, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu z wykorzystaniem technologii NFC, adaptacyjny tempomat, klimatyzację, tapicerkę ze skóry ekologicznej oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne. Metalizowany lakier Lime Green jest dostępny bez dopłaty.

Odmiana Boost kosztuje od 97 700 zł. Ten samochód oprócz większego akumulatora i większych 16-calowych felg oferuje m.in. elektryczną regulację przednich foteli, wycieraczki z czujnikiem deszczu i elektrycznie składane lusterka boczne.

Najwyższa wersja Comfort to wydatek od 110 500 zł. Wyposażenie obejmuje kamerę 360 stopni, reflektory LED, przyciemniane tylne szyby, podświetlenie lusterek bocznych, podgrzewane przednie fotele i bezprzewodowe ładowanie smartfona.

BYD Dophin Surf chroni 6-letnia gwarancja. Z kolei akumulator i silnik obejmuje 8 lat gwarancji.

BYD Dophin Surf - dane techniczne, wymiary, osiągi