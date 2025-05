Nowa fabryka IONWAY w Radzikowicach koło Nysy. Grupa Volkswagen powiększa imperium w Polsce

Grupa Volkswagen do 2027 roku wprowadzi na rynek aż 11 nowych modeli. Lista premier rozpisana na najbliższe lata obejmuje m.in. tanie modele samochodów elektrycznych w cenie 20 000 euro, czyli 88 000 zł. Auta będą oferowane pod marką Skoda, CUPRA i VW. Tylko skąd wziąć do nich baterie?

Reklama

Tu na scenę wjeżdża młoda spółka IONWAY stworzona przez zależną do Grupy Volkswagen firmę PowerCo oraz Umicore. Nowy gracz na europejskim rynku motoryzacyjnym swoją pierwszą fabrykę otworzy w Radzikowicach koło Nysy w województwie opolskim.

Nowa fabryka motoryzacyjna w Polsce. Rząd dał 1,5 mld zł

Spółka zdecydowała się na tę lokalizację ze względu na strategiczną lokalizację i dostęp do odnawialnych źródeł energii do zasilania zakładu. Nie bez znaczenia było również wsparcie ze strony polskiego rządu, który przekazał IONWAY 350 mln euro dotacji (ok. 1,5 mld zł). Łączna wartość inwestycji do 2030 r. wyniesie 1,7 mld euro, czyli ponad 7,2 mld zł.

Wyprodukują najcenniejszy element akumulatorów do samochodów elektrycznych

Nowa fabryka w Nysie wyprodukuje aktywny materiał katodowy (CAM), czyli najcenniejszy element akumulatorów do samochodów elektrycznych. Gotowe podzespoły będą montowane w ogniwach wytwarzanych w gigafabryce Grupy Volkswagen w Salzgitter w Dolnej Saksonii. Polski zakład dostarczy także materiały prekursorowe (pCAM), które trafią do europejskich gigafabryk ogniw akumulatorowych PowerCo.

Jest praca w nowej fabryce IONWAY w Nysie. Nawet 900 etatów. Kogo szukają?

IONWAY do końca 2025 roku planuje zatrudnić 350 nowych pracowników z Nysy i pobliskich powiatów, takich jak Prudnik, Kłodzko i Ząbkowice Śląskie. Stąd spółka wspólnie z samorządami stara się uruchomić dodatkowe połączenia autobusowe do tych miejscowości, aby ułatwić dojazd do pracy. Docelowo w zakładzie zatrudnienie znajdzie nawet 900 osób.

Kogo szukają? Firma oferuje miejsca pracy w działach związanych z produkcją, utrzymaniem ruchu i logistyką. Potrzebują również inżynierów w laboratorium analitycznym oraz na stanowiskach wyspecjalizowanych i kierowniczych.

Kiedy ruszy seryjna produkcja?

Produkcja seryjna w nowej fabryce IONWAY w Radzikowicach koło Nysy ma ruszyć w pierwszej połowie 2026 r. Plany spółki zakładają, że do 2030 r. roczna zdolność produkcyjna osiągnie 160 GWh. To przekłada się na 2,2 mln pojazdów elektrycznych.

Korea i Tajwan inwestują w Polsce

Podobne inwestycje prowadzą w Polsce również konkurenci VW. Tajwańska firma Compal Electronics w Czeladzi (woj. śląskie) rozpoczęła budowę zakładu elektroniki do pojazdów. Wartość inwestycji to ok. 54 mln euro. Zatrudnienie znajdzie tam ok. 50 osób. Jest to druga tajwańska inwestycja produkcyjna w Polsce w przeciągu ostatnich 2 lat.

Posco, koreański producent komponentów ze stali nierdzewnej oraz elementów wykorzystywanych w samochodach elektrycznych i elektronice, inwestuje w Brzegu (woj. opolskie). Nowa fabryka wyprodukuje stojany i wirniki na potrzeby aut EV. Całkowita wartość projektu to ok. 360 mln euro w trzech etapach, przy czym pierwszy to 180 mln euro i zatrudnienie na poziomie ok. 200 osób.

Gigantyczne zamówienia do 2030 roku

Reklama

Koreańczycy zdecydowali się na budowę nowej fabryki w Polsce ponieważ firmy motoryzacyjne zakontraktowały już produkcję wszystkich rdzeni silników trakcyjnych aż do 2030 roku. Koncern do 2025 roku ma globalnie wytwarzać do 4,3 mln rdzeni rocznie, a 5 lat później – już ponad 7 mln sztuk.

Kia i Hyundai już zamówiły niemal roczną produkcję z Polski

Pierwsze zamówienie na produkcję 1,03 mln sztuk rdzeni złożył już koncern Hyundai Motor Group, do którego należą marki Hyundai (elektryczne modele IONIQ) i Kia (EV3, EV6 i EV9). Komponenty produkowane na Dolnym Śląsku trafią m.in. do fabryki Hyundaia w Nosovicach w Czechach – tam jest produkowana m.in. elektryczna Kona. Z kolei Kia szykuje swoją fabrykę w Żilinie na Słowacji do uruchomienia produkcji bateryjnych samochodów.