Nowe ceny benzyny 95, diesla i LPG. Ile kosztuje paliwo?

Najnowsze wieści z rynku paliw mogą ucieszyć kierowców. Benzyna 95 i olej napędowy kosztują niemal tyle samo. Z kolei użytkownicy samochodów z instalacją LPG doczekali się większej zmiany i ich ulubione paliwo powinno tanieć. Liczby najlepiej opisują sytuację…

Benzyna 95 kosztuje obecnie w przedziale 5,64–5,75 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zatankują olej napędowy w podobnej cenie, czyli 5,65–5,76 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek przynajmniej 6,45–6,56 zł/l. Z kolei LPG zaskakuje cenami w granicach 2,79–2,85 zł/l.

12 czerwca największy rabat na benzynę 95 i diesla to 50 groszy/litr

Za drogo? Może być jeszcze taniej. Z okazji zbliżających się wakacji ruszają pierwsze promocje dla kierowców.

Na blisko 400 stacjach Circle K w czwartek 12 czerwca w godzinach od 14:00 do 17:00 kierowcy będą mogli skorzystać z rabatów na paliwa w wysokości 50 gr/l. Zdaniem pomysłodawców akcja pozwoli zaoszczędzić nawet do 25 zł na jednym tankowaniu. Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Na tym jednak nie koniec…

13 czerwca rusza wyczekiwana akcja. Kierowcy mają czas do 31 sierpnia 2025

13 czerwca rusza kolejna wyczekiwana przez klientów wakacyjna akcja. Do 31 sierpnia w każdy piątek, sobotę i niedzielę będzie można zatankować paliwa miles oraz miles+ taniej o 35 gr/l. Także gaz LPG będzie dostępny z rabatem – od regularnej ceny zostanie odliczone 10 gr/l. Tu również warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym EXTRA. Zniżka zostanie naliczona do maksymalnie 50 l paliwa. Co ważne, z promocji kierowcy mogą korzystać wielokrotnie.

4,99 zł za litr paliwa, czyli 12 czerwca wraca wielka promocja

Wielkim gestem wykazuje się także sieć stacji AVIA, która 12 czerwca w Puławach zaoferuje benzynę 95 i olej napędowy po 4,99 zł/l. W ramach promocji można zatankować maksymalnie 50 litrów. Warunkiem jest korzystanie z aplikacji AVIA GO. Akcja promocyjna potrwa od godziny 15:00 do 18:00.

W przypadku sieci Shell na wybranych stacjach można codziennie w godzinach 14.00-18.00 zatankować benzynę V-Power 95 oraz V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Akcja potrwa do 12 października 2025. Nie ma limitu liczby tankowań.

Gdzie benzyna, diesel i LPG są najtańsze?

Aktualnie tankowanie jest najtańsze w województwie śląskim – tam litr benzyny 95 kosztuje 5,58 zł. Na Warmii i Mazurach za olej napędowy płaci się 5,57 zł. Z kolei gaz LPG jest najtańszy w woj. świętokrzyskim – kierowcy płacą po 2,69 zł/l.

Ceny paliw różnią się w województwach

Daleko do śmiechu mają za to kierowcy na Mazowszu – tu benzyna 95 jest najdroższa i kosztuje przeciętnie 5,88 zł/l. Diesel najwyższą cenę ma na Podlasiu – litr ON kosztuje 5,84 z. Województwo zachodniopomorskie z ceną 2,98 zł za litr autogazu jest najdroższym regionem dla użytkowników samochodów z instalacją LPG.