Nowe ceny paliw od 12 maja. Ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Ceny paliw są coraz niższe. Zdaniem analityków BM Reflex obniżki odnotowane na początku maja na rynku hurtowym podtrzymują przestrzeń do dalszych cięć. Benzyna 95 i olej napędowy potaniały ostatnio o 6-7 groszy do poziomu odpowiednio 5,80 zł/l oraz 5,84 zł/l. Powody do zadowolenia mają kierowcy samochodów z instalacją LPG. Ich ulubione paliwo kosztuje 2,98 zł/l.

– To pierwszy spadek średnich cen autogazu na stacjach do poziomu poniżej 3 zł/l od października ubiegłego roku, ale ten dalej w przeciwieństwie do pozostałych paliw pozostaje droższy o 14 groszy litrze niż przed rokiem – zauważają eksperci.

Paliwa od poniedziałku 12 maja potanieją nawet o 6 groszy na litrze. W efekcie benzyna 95 powinna kosztować 5,75 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek 6,52 zł/l. Olej napędowy – 5,79 zł/l. Za gaz LPG trzeba płacić 2,95 zł/l.

Także zdaniem analityków e-petrol.pl ceny paliw nie są zagrożone podwyżkami. Benzyna 95 ma kosztować od 5,71 zł do 5,83 zł/l. Diesel to cena na poziomie 5,74–5,85 zł/l. Tankowanie gazu LPG to wydatek na poziomie 2,92–2,99 zł/l - tu do obniżek przyczyniać się może zmiana spadkowa w cenach dostaw tego paliwa do stacji.

Kierowcy mają czas do 16 maja 2025 roku.

Za drogo? Może być jeszcze taniej. Orlen oferuje 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Kupony można realizować do 16 maja.

Także kierowcy samochodów elektrycznych skorzystają – Orlen rusza z nową promocją dla użytkowników EV zarejestrowanych w aplikacji Orlen Charge. Przez miesiąc (do 30 maja) będzie można ładować auta taniej o 35-proc. w ok. 1,1 tys. punktach ładowania należących do państwowego koncernu.

W przypadku sieci Shell na wybranych stacjach można codziennie w godzinach 14.00-18.00 zatankować benzynę V-Power 95 oraz V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Akcja potrwa do 12 października 2025. Nie ma limitu liczby tankowań.