Alpine Centre Warszawa – takiego salonu jeszcze w Europie nie było

Alpine wybrało Warszawę! Pierwszy tak ekskluzywny salon francuskiej marki powstał w stołecznym zagłębiu luksusu Grupy Pietrzak przy ul. Wirażowej. Tam pod jednym dachem zostały zebrane najznamienitsze marki supersamochodów i modeli kolekcjonerskich z całego świata.

–Otwarcie Alpine Centre Warszawa to ważny krok w rozwoju marki Alpine w Polsce i dowód na jej rosnący potencjał na naszym rynku – powiedział Tomasz Mróz, dyrektor wykonawczy Grupy Renault w Polsce i krajach bałtyckich.– Cieszy nas, że wspólnie z Grupą Pietrzak możemy tworzyć przestrzeń, która w pełni oddaje ducha marki – jej sportowe DNA, innowacyjność i pasję do motoryzacji. Jesteśmy przekonani, że ten nowy obiekt pozwoli jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów i fanów Alpine – podkreślił.

Najładniejsze francuskie auta w jednym miejscu

W przypadku Alpine Centre Warszawa na powierzchni 276 m² kierowcy mogą liczyć na obsługę od A do Z, czyli jazdy testowe, zakup auta, finasowanie czy dostęp do serii kolekcjonerskich oraz obsługę serwisową. Na stałej ekspozycji można obejrzeć również wyjątkowe egzemplarze, m.in. historyczne Alpine A220 z 1968 roku oraz A110 R Le Mans – najnowszą, limitowaną wersję kultowego modelu.

– Alpine Centre Warszawa to kamień milowy w działalności Grupy Pietrzak. Warszawa zyskuje nie tylko salon, ale też centrum kompletnego doświadczenia Alpine – stwierdził Bogdan Pietrzak, prezes Grupy Pietrzak. – Od początku chodziło nam o coś więcej niż zbudowanie kolejnego obiektu sprzedażowego. Naszą ambicją było stworzenie miejsca, które będzie żyło – w którym ciągle coś się dzieje: wspólnie oglądamy wyścigi, poznajemy klasyczne modele i przeżywamy premiery futurystycznych nowości. Alpine daje nam mnóstwo pretekstów do takich inspirujących spotkań – podkreślił.

Skąd wzięła się marka Alpine?

Alpine to marka należąca do Grupy Renault. Do jej powstania w 1955 roku przyczynił się Jean Redele, kierowca rajdowy, biznesmen i pionier w dziedzinie motoryzacji. Sportowa i produkcyjna przygoda Alpine rozpoczęła się od A106, wykorzystującego płytę podłogową i silnik z modelu Renault 4 CV. Auta Alpine słynęły z niskiej masy i doskonałych osiągów oraz płynnej linii.

Przez dziesięciolecia Alpine reprezentowało również barwy Renault w sporcie. Rajdowy mistrz świata w 1973 r., zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo w 1973 i 1974 r., a także w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans w 1978 r. - Alpine ma na swoim koncie liczne i prestiżowe zwycięstwa.

Alpine wprowadza do Polski nowe modele. Ten SUV wygląda świetnie

Teraz marka przechodzi metamorfozę. Na rynek wchodzą zupełnie nowe modele elektryczne: Alpine A290 o mocy 220 KM przypominający Renault 5 już można zamawiać, niebawem dołączy A390, czyli spektakularny SUV w stylu coupe. W ofercie jest jeszcze spalinowe Alpine A110 uznawane za świetną alternatywę dla Porsche.