Nowe ceny benzyny 95, diesla i LPG. Ile kosztuje paliwo?

Ceny paliw są na najniższym poziomie od rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 roku. Złotówka pozostaje mocna w relacji do dolara USA. W porównaniu do zeszłego roku benzyna 958 jest tańsza o 84 grosze, a diesel kosztuje o 80 groszy mniej.

Benzyna 95 i olej napędowy na przełomie kwietnia i maja potaniały o 6 groszy na litrze i kosztują odpowiednio 5,82 zł/ i 5,89 zł/l – wynika z najnowszego raportu e-petrol.pl. Ze zmian zadowoleni powinni być także kierowcy samochodów z instalacją LPG – cena autogazu spadła o 5 groszy, do poziomu 2,99 zł/l. Pierwszy raz od października 2024 roku tankowanie LPG kosztuje mniej niż 3 zł za litr.

Zamiana zaskoczy kierowców samochodów z LPG

Od 5 maja zmiany na stacjach paliw jeszcze bardziej ucieszą zmotoryzowanych. Benzyna 95 będzie kosztować 5,76-5,88 zł/l. Diesel to cena w przedziale 5,81-5,93 zł/l. Za litr gazu LPG trzeba będzie zapłacić 2,92-2,98 zł/l.

Benzyna 95 kosztuje 5,76-5,88 zł/l

Diesel w cenach od 5,81 do 5,93 zł/l

Gaz LPG to ceny na poziomie 2,92-2,98 zł/l

Masz samochód z LPG? Zatęsknisz za 2024 rokiem

Zdaniem ekspertów BM Refelx nie dość, że ceny benzyny i diesla są wyraźnie niższe niż przed rokiem, to są najniższe od końca 2022 roku. Benzyna 95 jest tańsza o 83 gr/l, 98 o 66 gr/l, a olej napędowy o 79 gr/l.

– Gorzej sytuacja wygląda z perspektywy posiadaczy samochodów z instalacją gazową LPG. Chociaż ceny autogazu, również spadają to póki co jest on droższy niż przed rokiem o 18 gr/l – wyliczają analitycy.

Kierowcy mają czas do 16 maja 2025

Za drogo? Może być jeszcze taniej. Orlen oferuje 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Kupony można realizować do 16 maja.

Także kierowcy samochodów elektrycznych skorzystają – Orlen rusza z nową promocją dla użytkowników EV zarejestrowanych w aplikacji Orlen Charge. Przez miesiąc (do 30 maja) będzie można ładować auta taniej o 35-proc. w ok. 1,1 tys. punktach ładowania należących do państwowego koncernu.

Aż 100 litrów benzyny 95 w promocji. 5 maja ostatni dzwonek

Węgierski MOL obniżył ceny paliw do 5 maja 2025 r. Kierowcy z aplikacją MOL Move otrzymują kupon rabatowy uprawniający do zniżki 30 gr/l na paliwo EVO lub EVO Plus oraz kupon zniżkowy 15 gr/l na gaz LPG. Co ważne, kupon jest do dwukrotnego użytku, a rabat obowiązuje do maksymalnie 100 litrów w ramach jednego tankowania. Przyznany rabat kwotowy naliczany jest od ceny obowiązującej na wybranej stacji paliw w dniu tankowania.

W przypadku sieci Shell na wybranych stacjach można codziennie w godzinach 14.00-18.00 zatankować benzynę V-Power 95 oraz V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Akcja potrwa do 12 października 2025. Nie ma limitu liczby tankowań.