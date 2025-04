Oto Hongqi czytaj Hon-szi. Nowa marka z Chin debiutuje podczas Poznań Motor Show

Marka Hongqi (czyt. Hon-szi) istnieje od 1958 roku. Początkowo jej samochody z czerwoną flagą w logo były przeznaczone wyłącznie dla najwyższych rangą urzędników państwowych i dygnitarzy partyjnych. Marka należy do rządowego koncernu FAW Group, jednego z czołowych graczy na chińskim rynku motoryzacyjnym.

Grupa FAW w 2024 roku wyprodukowała w 14 fabrykach łącznie ponad 3,2 mln aut, w tym 412 000 sztuk Hongqi. Samochody trafiły na drogi 97 krajów. W ramach joint-venture, FAW współpracuje w Chinach również z grupą Volkswagen oraz koncernem Toyota. Co ciekawe, dla marki Hongqi pracuje sam Giles Taylor, były dyrektor ds. projektowania Rolls-Royce, który obecnie jest wiceprezesem i dyrektorem kreatywnym FAW Global Design. Teraz marka Hongqi debiutuje w Polsce podczas targów Poznań Motor Show. Na początek wprowadza 4 modele w cenach najtańszych odpowiedników konkurencji, jednak auta chińskiej marki za te pieniądze będą maksymalnie wyposażone. Oto szczegóły…

Hongqi wprowadza 4 nowe modele. Najtańszy to SUV HS3

Hongqi HS3 to najtańszy model, który z długością 4,65 m staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4, Kia Sportage czy Hyundai Tucson. HS3 będzie dostępny z benzynowym silnikiem 1.5 Turbo/168 KM i siedmiostopniową przekładnią DCT. Alternatywą jest wersja z jednostka benzynowym 2.0/250 KM i napędem 4x4.

Hongqi HS3 z silnikiem 1.5 kosztuje od 139 tys. 900 zł. Mocniejszy i szybszy wariant to wydatek od 158 tys. 900 zł.

Hongqi HS5 czyli SUV o długości 4,8 m z silnikiem 2.0

Hongqi HS5 to prawie 4,8-metrowy SUV segmentu D wyposażony w turbodoładowany silnik benzynowy 2.0 i 8-biegową skrzynię biegów Aisin oraz napęd na wszystkie koła. Samochód został zaprojektowany przez włoskie biuro stylistyczne Italdesign. W Polsce kosztuje od 159 tys. 900 zł.

Hongqi H5, czyli 5-metrowa limuzyna kontra Skoda Superb

Prawie 5-metrowy Hongqi H5 bryłą klasycznego sedana może niektórym przypominać Rolls-Royce’a. Pod względem wykonania i napędu daleko mu do brytyjskiego arystokraty. Model H5 jest dostępny z silnikiem benzynowym 2.0 Turbo o mocy 224 KM. Stylistyka H5 nawiązuje do tysiącletniej tradycji precyzyjnego odmierzania czasu, czego symbolem jest charakterystyczny przedni grill z dwunastoma pionowymi prętami, reprezentującymi dwanaście ziemskich gałęzi.

Ceną Hongqi H5 także celuje w zwykłego zjadacza chleba – chińska limuzyna kosztuje od 163 tys. 900 zł. Dla porównania najtańsza Skoda Superb to wydatek 152 tys. zł.

Hongqi H9 kontra Mercedes i BMW

Wreszcie Hongqi H9, czyli największa limuzyna chińskiej marki w Polsce. Monumentalny sedan ma 5,14 m długości i na celownik bierze Mercedesa czy BMW. Samochód początkowo będzie dostępny z 2-litrową miękką hybrydą o mocy 245 KM. Następnie dołączy silnik benzynowy V6. Wnętrze oferuje luksusowe wykończenie, funkcję aktywnej redukcji hałasu, pneumatyczne zawieszenie oraz zaawansowane systemy multimedialne. Mimo tak barokowego wyposażenia cena jest na poziomie 284 tys. 900 zł.

Kiedy ruszy sprzedaż? 1000 samochodów na początek i 10 dilerów

Sprzedaż samochodów nowej marki Hongqi ruszy pod koniec drugiego kwartału 2025 roku. Do końca bieżącego roku, do Polski trafi około 1000 samochodów. Początkowo sieć sprzedaży obejmie 10 punktów dilerskich w dużych miastach. Każdy punkt sprzedaży będzie dysponował odpowiednim zapleczem serwisowym. Wszystkie modele będą oferowane z 5-letnią gwarancją fabryczną do 150 000 km.

Samochody Hongqi w Polsce. Cennik modeli