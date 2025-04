Zwrot akcji na rynku paliw

Masz samochód z instalacją LPG? Jeździsz autem benzynowym czy z silnikiem Diesla? Od 7 kwietnia zmiany na stacjach mogą zaskoczyć kierowców. To efekt poczynań Donalda Trumpa...

– Początek kwietnia przyniósł dawno niewidziany wzrost cen benzyny na stacjach – zauważają analitycy e-petrol.pl. – Nowe cła nałożone przez Stany Zjednoczone niemal na wszystkich partnerów handlowych przełożyły się na skokowy spadek notowań ropy naftowej i umocniły złotówkę w relacji do dolara. Dzięki temu pierwsze od stycznia podwyżki cen benzyny na stacjach mogą mieć jedynie incydentalny charakter – oceniają eksperci. Jaka sytuacja powita nas na stacjach?

Gaz LPG najtańszy od listopada 2024. Drożeje benzyna 95

Benzyna 95 pierwszy raz od stycznia 2025 podrożała o 4 grosze do poziomu 5,98 zł/l. Diesel kosztuje 6,08 zł/l. Dobra zmiana ucieszy za to kierowców samochodów z instalacją LPG – ich ulubione paliwo tanieje czwarty tydzień z rzędu. Po obniżce o 2 grosze kosztuje 3,11 zł/l. To najniższa cena tego paliwa od listopada zeszłego roku.

Od poniedziałku 7 kwietnia nowe ceny na stacjach

Benzyna 95 od 7 kwietnia powinna kosztować na poziomie 5,96-6,07 zł/l. W przypadku diesla trzeba spodziewać się cen na poziomie 6,04-6,15 zł/l.

Kierowcy samochodów z instalacją LPG będą mieli szczególną okazję do radości. Zmiany rynkowe sprawią, że ich ulubione paliwo potanieje jeszcze bardziej i będzie kosztować nawet 3,06-3,12 zł/l.

Ile kosztuje gaz LPG, benzyna 95 i olej napędowy?

Benzyna 95 kosztuje 5,96-6,07 zł/l

Olej napędowy to cena na poziomie 6,04-6,15 zł/l

Gaz LPG – 3,06-3,12 zł/l.

Benzyna tańsza o 59 groszy, diesel kosztuje o 62 grosze mniej

Zmiany kosztów zauważają także analitycy BM Reflex. Z ich raportu wynika, że w porównaniu do 2024 roku za litr benzyny 95 płacimy o 59 groszy mniej, a za 98-kę o 41 groszy taniej. Korzyść na poziomie 62 groszy notują użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla.

Masz samochód z LPG? Zatęsknisz za 2024 rokiem

Jeśli porównać ceny do obowiązujących w 2024 roku, to najbardziej pokrzywdzeni są kierowcy aut z instalacja LPG. Litr gazu zdrożał aż o 27 groszy. Podwyżka jest efektem wprowadzenia unijnego embarga na dostawy z Rosji.